E-commerce : Flamingo Box exploite le filon des colis non réclamés

Adresse erronée ou mal libellée, emballage abîmé, déménagement ou accident de la vie. Chaque jour, des centaines d'objets commandés en ligne repartent vers l'envoyeur faute d'avoir trouvé leurs propriétaires. Mais que deviennent ces colis orphelins ? A l'exception notable de Vente Privée (Veepee), très rares sont les enseignes qui récupèrent la marchandise, préférant rembourser les acheteurs plutôt que de débourser le coût du transport et du retraitement. Quand ils ne sont pas vendus aux enchères, ces paquets non réclamés s'entassent dans les entrepôts des logisticiens qui les ont transportés avant de finir leur vie dans une décharge ou un incinérateur.

C'est à cette face cachée du e-commerce qu'a choisi de s'attaquer William Mourrière, fondateur de la jeune société Flamingo Box installée à L'Aigle, dans l'Orne. Gestionnaire de patrimoine de métier, lui a découvert ce gisement méconnu à la faveur d'une visite dans un entrepôt logistique.

« J'y ai vu des tonnes de colis NPAI (N'habite Pas à l'Adresse Indiqué dans le jargon des postiers - ndlr) emmagasinés, prêts à partir en camion à l'incinération. Dans le métier, tout le monde sait ça mais ce truc dingue m'a choqué », raconte t-il.

Dès lors, notre homme n'a plus qu'une idée : remettre en circulation cette marchandise vouée à la destruction. Pour ce faire, William Mourrière conclut un accord avec ledit logisticien dont il s'est engagé à taire le nom. Tout juste saura-t-on que celui-ci opère à l'échelle européenne et qu'il détient un million de mètres carré de surfaces. Le mode de fonctionnement que les deux entreprises ont mis sur pied est simple.

Chaque semaine, Flamingo Box collecte auprès de son partenaire entre une et trois tonnes de colis non réclamés, moyennant le versement d'une indemnité d'un montant non communiqué. La société revend ensuite la marchandise telle quelle à des particuliers ou à des professionnels (vendeurs itinérants, déstockeurs, auto-entrepreneurs...) à raison de 9 euros le kilo.

Comme une pochette surprise

Les emballages n'étant pas ouverts au préalable « pour éviter la foire d'empoigne » précise le maitre de maison, la surprise est totale pour les acquéreurs qui peuvent tomber au choix sur des objets de décoration, des vêtements, de outillage, des livres voire de l'électronique. Sur Internet, Ludivine raconte ainsi avoir trouvé « un smartphone Androïd neuf » dans le lot de 10 kilos qu'elle a acheté. Un autre client montre fièrement l'étal de marché où sont exposés plusieurs dizaines d'objets hétéroclites.

Lancé en octobre dernier, le concept qui se revendique « unique en Europe » fait mouche presque immédiatement. Commercialisée en ligne ou depuis la boutique improvisée dans l'entrepôt normand, la marchandise part aussi vite qu'elle est arrivée : trois tonnes ont ainsi été écoulées sur la seule semaine dernière.

L'entreprise a, en outre, signé un second accord, cette fois avec Shein, géant chinois de la mode en ligne. « Nous récupérons tous les colis de vêtements et d'accessoires non réclamés sur le continent européen ce qui représente environ 15.000 pièces par mois et permet au groupe d'afficher une bonne image », indique William Mourrière qui ne communique pas encore de chiffre d'affaires.

L'intéressé, qui cherche à agrandir ses locaux de stockage, invite au passage d'autres marques à procéder de la même manière, quitte à se priver d'une partie de leur clientèle. « Au 21ème siècle, c'est de la folie que de continuer à détruire tous ces produits », tance-t-il. De la folie sûrement, un bon filon assurément.