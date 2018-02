Et un nouveau problème pour le moteur Pratt & Whitney qui équipe certains A320neo d'Airbus

Et les ennuis continuent sur les moteurs de Pratt & Whitney équipant certains A320neo d'Airbus. "Suite à un problème identifié sur un nombre limité de moteurs GTF de

Pratt & Whitney récemment livrés qui concerne le moyeu arrière du rotor du compresseur haute pression, Airbus et Pratt & Whitney procèdent actuellement à une évaluation de la situation", a communiqué vendredi soir Airbus. L'avionneur européen a manqué en 2017 son objectif, avec 181 A320neo, la version améliorée de son monocouloir vedette, livrés contre environ 200 attendus, en raison des retards du moteur fourni par la filiale du groupe United Technologies (UTC).

Selon le constructeur européen "le motoriste Pratt & Whitney mène une enquête sur la cause de ce défaut en coopération avec Airbus". Les efforts se concentrent notamment sur le soutien aux clients et opérateurs afin "de limiter au maximum les perturbations". Conformément aux procédures de navigabilité standard, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a publié une consigne de navigabilité urgente. Airbus a informé ses clients et opérateurs d'A320neo concernés. À ce jour, 113 avions de la famille A320neo équipés de moteurs Pratt & Whitney sont exploités par 18 clients.

Pratt & Whitney veut livrer 800 GTF en 2018

Lors d'une récente conférence téléphonique avec les analystes, le PDG d'UTC, Greg Hayes, a précisé que 374 réacteurs GTF (Geared Turbo Fan) avaient été livrés en 2017. Ce qui se situe dans la moitié de l'objectif de 350 à 400 livraisons annoncé auparavant. Ce moteur de nouvelle génération a souffert de problèmes de mise au point et ses livraisons ont été perturbées. Airbus avait reproché en juillet dernier à UTC de ne pas livrer suffisamment de moteurs pour faire face aux cadences de production de ses appareils, affirmant que la situation n'était "clairement pas satisfaisante".

Sur le seul 4e trimestre, 120 GTF ont été livrés. Les responsables du groupe ont précisé mercredi que le nombre de livraisons devrait encore doubler en 2018 et que tous les moteurs sortant d'usine actuellement bénéficiaient des modifications apportées pour résoudre les problèmes rencontrés après son lancement commercial. C'est raté visiblement... "Le défi en 2018 sera de faire les modifications sur les moteurs déjà livrés mais je pense que nous avons les capacités adéquates pour le faire et les pièces détachées nécessaires", a souligné Greg Hayes.