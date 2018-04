La France prend le manche du futur avion de combat européen

La ministre des Armées, Florence Parly, et son homologue allemande, Ursula von der Leyen ont signé jeudi à Berlin un accord pour lancer le projet de futur avion de combat franco-allemand. La France jouera le rôle de "leader". Le Système de combat aérien du futur européen (SCAF) est la pièce maîtresse de la stratégie de Paris et Berlin pour assurer la souveraineté européenne en matière de défense. "Cet accord sur le système de combat aérien du futur, c'est une nouvelle étape, une nouvelle accélération pour l'Europe de la défense", a estimé Florence Parly.

"Le SCAF va révolutionner le mode de combat et nos équipements et permettre des investissements et des innovations plus ambitieuses, le SCAF, ce sont des armées plus puissantes et plus opérationnelles", a résumé Florence Parly lors d'une conférence de presse commune à l'ILA, le salon international de l'aéronautique de Berlin.

Les deux pays pourront proposer une alternative européenne crédible au F-35 américain. Cet avion de combat remplacera à l'horizon 2040 leurs flottes actuelles d'avions de combat respectives, l'Eurofighter et le Rafale, indique la "Fiche d'expression de besoins" (FEB), le document signé par les ministres, neuf mois après la première mention de ce projet par les deux capitales.

Dassault Aviation, chef de file du programme

Le futur avion de combat sera développé par Dassault Aviation, qui prendra le manche du programme, a indiqué la ministre allemande. Ce qui était légitime au regard du passé des deux groupes dans le domaine de l'aviation de combat. "Quand il y a coopération (industrielle), les nations doivent décider, il y a toujours une nation leader (...) pour le SCAF ce sera la France", a d'ailleurs reconnu Ursula Von der Leyen. Dans sa présentation, le ministère des Armées a confirmé, comme l'avait expliqué Florence Parly à La Tribune, que "l'idée est de construire un programme en capitalisant sur les compétences existantes".

Le SCAF est conçu comme un système complet associant un avion de combat de nouvelle génération, des drones, des avions existants encore en service après 2040, de futurs missiles de croisière et des drones évoluant en essaim. Il sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l'OTAN, de l'Union européenne et des systèmes de combat terrestres et navals dans un cadre d'opérations offensives et défensives. Le système de combat aérien futur pourra agir soit en autonomie, soit au sein d'un système de systèmes, afin de faire face aux défis des environnements opérationnels futurs.

Quels besoins opérationnels?

Le SCAF devra répondre aux exigences de l'ensemble des missions air-air, air-surface. La survivabilité du SCAF devra lui permettre de faire face à l'ensemble des menaces futures. Ainsi, il devra disposer de capacités de supériorité aérienne face aux menaces aériennes futures et devra être capable d'engager l'ensemble des cibles d'intérêt pour les opérations air surface. En outre, il doit pouvoir agir en environnement aérien contesté et engager tous les types de systèmes de défense aérienne. Dans ce cadre, il aura un besoin accru de connectivité et de capacité de fusion de données temps réel. Enfin, le SCAF doit être navalisable pour les besoins français.