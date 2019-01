La sonde New Horizons survole Ultima Thulé aux confins du système solaire

New Horizons "est en état de marche", a dit Alice Bowman, une responsable du projet. "Nous venons juste d'accomplir le survol le plus éloigné", s'est-elle réjouie.

La sonde a envoyé un signal à la Terre qui a mis à peu près 10 heures à arriver.

C'est à 05h33 GMT que New Horizons a braqué ses caméras sur Ultima Thulé, vestige glacé de la formation du système solaire.

Les images et données collectées par la sonde commenceront à arriver plus tard mardi. New Horizons devait prendre 900 images en quelques secondes durant son survol d'Ultima Thulé à une distance d'environ 3.500 kilomètres.

🚨First image of #UltimaThule! 🚨At left is a composite of two images taken by @NASANewHorizons, which provides the best indication of Ultima Thule's size and shape so far (artist's impression on right). More photos to come on Jan 2nd! https://t.co/m9ys0VhmLA pic.twitter.com/qZu0KL8uJB