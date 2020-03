Le lanceur russe Soyuz place en orbite 34 satellites de la constellation OneWeb

Nouveau succès pour le lanceur russe Soyuz. Le vol Soyuz ST28, la 28e mission du lanceur Soyuz réalisée par Arianespace et Starsem depuis Baïkonour, a placé avec succès samedi 34 nouveaux satellites OneWeb sur une orbite polaire à une altitude de 450 kilomètres. Un mois après le deuxième lancement pour l'opérateur américain, Arianespace poursuit avec succès le déploiement du réseau satellitaire de son client avec désormais 74 satellites actuellement en orbite au total. Les 40 premiers satellites de la constellation avaient été mis en orbite par Arianespace en deux temps : en février 2019 depuis Kourou pour les six premiers, puis en février 2020 depuis Baïkonour pour les 34 suivants.

51e lancement Soyuz d'Arianespace et Starsem

C'est le 51e lancement Soyuz opéré depuis Baïkonour et Kourou par Arianespace et Starsem, l'opéra société franco-russe qui assure la commercialisation et l'exploitation des lancements de Soyuz à Baikonur sur le marché international. C'est également la quatrième mission réussie en deux mois pour la société européenne de lancements spatiaux, dont deux pour OneWeb.

Si l'agence spatiale russe Roscomos a annulé de façon temporaire tous ses contacts et voyages à l'étranger en raison de la pandémie de Coronavirus, les missions au cosmodrome de Baïkounour ont été maintenues. En revanche, le Centre national d'études spatiales (CNES) a décidé de suspendre les campagnes de lancement au Centre Spatial Guyanais (CSG).

Une constellation d'au moins 650 satellites

L'opérateur de satellites OneWeb s'est donné pour mission de fournir de l'internet haut-débit, grâce à une constellation de satellites de nouvelle génération qui permettra en principe d'apporter la connectivité pour tous et partout dans le monde. Ce système comprendra d'abord 650 satellites et fournira une couverture mondiale dès 2021. Pour atteindre son objectif, OneWeb construit un réseau composé de satellites en orbite terrestre basse, qui fournira des services à haute vitesse et à faible latence à un large éventail de clients dans des secteurs tels que l'aéronautique, le maritime, les services de liaison, le Wi-Fi communautaire, l'urgence services de réponse et plus encore. OneWeb se concentrera également sur la connexion des écoles et la réduction de la fracture numérique pour les populations du monde entier. OneWeb commencera les démonstrations clients en 2020 et fournira une couverture mondiale 24h/24 aux clients en 2021.

Le maître d'œuvre des satellites est OneWeb Satellites, co-entreprise fondée par OneWeb et Airbus Defence and Space. Ces satellites sont construits en Floride et à Toulouse, sur des lignes d'assemblage spécialement dédiées à OneWeb. Arianespace doit encore effectuer 18 lancements Soyuz depuis trois ports spatiaux (Kourou, Baïkonour et Vostochny) en 2020 et 2021 auxquels il faut rajouter le lancement de la qualification de la version Ariane 62, prévu fin 2020.

Arianespace, l'expert en lancement des constellations

Depuis le début des années 1990, Arianespace a raflé une majorité de lancements de satellites dédiés à des constellations. Ainsi, la société européenne a lancé 155 petits satellites : 74 pour OneWeb, 56 satellites pour l'opérateur Globalstar, 20 pour la constellation O3b, quatre pour la société Planet et un pour le réseau Orbcomm. S'y ajoutent 26 satellites lancés pour le compte de la Commission européenne dans le cadre du programme de navigation Galileo réalisé par l'Agence spatiale européenne (ESA).