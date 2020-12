Livraisons d'armes : Lockheed, Boeing, Northrop, Raytheon et GD écrasent le classement 2019

L'instabilité géopolitique au niveau mondial entraine logiquement une hausse des ventes d'armes. Ainsi, les livraisons d'armes et de services à caractère militaire par les 25 plus grandes entreprises du secteur ont atteint en 2019 le montant de 361 milliards de dollars américains, soit une croissance de 8,5 % par rapport à 2018, selon le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Dans ce contexte, 19 des 25 plus grands groupes de défense ont augmenté leurs livraisons d'armes en 2019 par rapport à 2018, explique le SIPRI. "La plus forte augmentation, en termes absolus, a été enregistrée par Lockheed Martin : 5,1 milliards de dollars, soit 11 % en termes réels", précise l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm ans un communiqué publié dans la...