Moscou revendique l'Arctique comme sa chasse gardée et met en garde l'Occident

Photo d'illustration: le sous-marin à propulsion nucléaire de la marine russe Knyaz Vladimir entre le 31 mars 2021 dans la baie de Kola au large de la côte russe de la mer de Barents après avoir participé à une expédition dans l'océan Arctique. (Crédits : Reuters)

L'Arctique, dont les immenses ressources sont de plus en plus accessibles sous l'effet du changement climatique, est devenu une zone de tensions géopolitiques croissantes, notamment entre Moscou et Washington allié aux pays scandinaves. Les deux camps y ont multiplié ces derniers mois les manœuvres militaires. Les déclarations offensives de la diplomatie russe interviennent à l'avant-veille d'une réunion du Conseil de l'Arctique à Reykjavík, réunissant depuis 1996 la Russie, les Etats-Unis, le Canada, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Islande.