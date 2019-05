Premier vol en vue pour le Boeing 777X

En pleine crise du B737 MAX, Boeing pourrait procéder au premier vol d'essai du 777X dès la fin juin, selon l'agence Reuters qui cite des sources proches du dossier, soit un peu plus tard que prévu mais sans remettre en cause une entrée en service prévue en 2020. Avec cet appareil de plus de 400 sièges en version de base, Boeing espère ainsi asseoir sa position dans le segment des "mini-jumbo" où il est en concurrence avec l'A350-1000 d'Airbus et peut-être décrocher de nouvelles commandes à la suite de l'arrêt du programme du très gros porteur A380.

Le vol aura-t-il lieu au même moment que le Salon du Bourget?

Le vol d'essai interviendra sans doute trop tard pour amener le 777X au Salon du Bourget, qui se tiendra du 17 au 23 juin, où Boeing espérait réussir un joli coup commercial sur les terres d'Airbus. Boeing s'est abstenu de tout commentaire que ce soit sur le vol d'essai ou sur Le Bourget.

L'avionneur américain avait dit précédemment que le 777X volerait pour la première fois cette année. Il visait le 21 juin, selon deux sources proches du dossier, qui soulignent que le calendrier pourrait tout aussi bien s'étendre au début juillet.

Une troisième source a confirmé que la fin juin était l'objectif actuel de Boeing, ajoutant que le vol d'essai pourrait se faire aux Etats-Unis au même moment que le salon du Bourget.