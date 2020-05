Vol habité vers l'ISS : grâce à SpaceX, America is back

Neuf ans déjà que la dernière navette américaine Atlantis a ravitaillé en juillet 2011 l'ISS, la Station spatiale internationale (ISS). Neuf ans donc que les États-Unis n'avaient plus opéré un vol habité. Neuf ans surtout que les astronautes américains montent à bord du lanceur russe Soyuz pour rejoindre l'ISS. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux astronautes (Robert Behnken et Douglas Hurley) ne sont pas montés à bord d'une capsule spatiale fabriquée par Boeing ou Lockheed Martin, les deux constructeurs américains historiques dans le domaine spatial. Pour la mission Demo-2 de la NASA, les deux astronautes, arrivés au Kennedy Space Center en voiture électrique Tesla - cela allait de soi -, se sont installés dans la capsule Crew Dragon développée par une société, qui n'a pas encore 20 ans, SpaceX, qui a été créée le 6 mai 2002 par Elon Musk. Après un report mercredi en raison du mauvais temsp, Crew Dragon a finalement été mis sur orbite par le lanceur Falcon 9, opéré également par la jeune société.

Jour de gloire pour Elon Musk

Le 30 mai est un nouveau jour de gloire pour Elon Musk, ce milliardaire d'origine sud-africaine tant décrié pour ses folies mais qui fait encore rêver l'Amérique par son audace et ses innovations spatiales. Un destin hors norme quoi qu'il arrive. Avec ce lancement, il a réussi à nouveau à donner un peu plus de fierté aux Américains dans le spatial sur l'un des pas de tir les plus célèbres au monde, le 39A (LC-39A) au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. C'est de ce pas de tir qu'ont décollé le 16 juillet 1969 Neil Armstrong et ses deux coéquipiers d'Apollo 11, Buzz Aldrin et Michael Collins.

Après les lanceurs réutilisables, le transport spatial pour ravitailler l'ISS et maintenant les vols habités, le génial patron de SpaceX, qui a fait fortune avec PayPal et a créé le constructeur Tesla, vise la planète Mars où il compte envoyer une première colonie de 100 personnes en 2030. Plus que jamais son obsession. Et Elon Musk ne fait plus sourire quiconque, lui qui a pourtant essuyé beaucoup de sarcasmes à son arrivée dans le milieu spatial.

Une mission réussie

La réussite de la mission Launch America était importante pour SpaceX, pour la NASA et pour les États-Unis. Ce n'était pas pour autant une nouvelle page de l'histoire spatiale mondiale qui s'écrivait. Juste un retour à la normale pour un pays comme les...