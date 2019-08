Alimentation : la « blockchain » pour booster la traçabilité

Selon Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra), « c'est le grand service que la digitalisation va rendre à l'agriculture ». Outil essentiel pour rassurer les consommateurs sur la provenance et la qualité des produits, la traçabilité des aliments est en train d'être repensée en profondeur, à l'aune des nouvelles technologies de gestion des données. La blockchain notamment vient révolutionner un domaine jusqu'à présent organisé autour d'une logique de cahiers des charges et d'interdictions, en facilitant la propagation des informations et en promouvant les bonnes pratiques.

Grâce à ce protocole informatique développé depuis à peine une dizaine d'années, chacun des acteurs de la chaîne d'approvisionnement est invité à saisir dans un registre numérique, accessible à tous, divers niveaux d'informations (par exemple, la date de semis, de récolte ou d'abattage, les engrais et pesticides utilisés...).

Suivre le parcours intégral de l'aliment, du champ à l'assiette

Cela permet de suivre intégralement le parcours d'un aliment depuis le champ jusqu'à l'assiette, tout en sécurisant et en démocratisant les échanges...