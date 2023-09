Bourse : après l'abandon d'un projet de rachat, les actions L'Occitane plongent à Hong Kong

Il n'y aura finalement pas de rachat pour le groupe L'Occitane, connu pour ses produits cosmétiques et ses parfums. Son PDG, le milliardaire Reinold Geiger, était rentré en juillet en négociations pour racheter via sa holding d'investissement les parts qu'il ne détenait pas encore, à un montant d'environ 35 dollars de Hong Kong par action, selon Bloomberg News. Le groupe a annoncé que l'homme d'affaires a finalement décidé de rejeter une possible offre de rachat à l'issue de laquelle le groupe de cosmétiques coté à Hong Kong aurait été retiré de la Bourse.

« Le conseil d'administration de la société annonce avoir été informé par l'actionnaire majoritaire le 3 septembre 2023 de sa décision de ne pas procéder à une éventuelle transaction », peut-on lire dans un communiqué publié lundi soir, qui n'a fourni aucun détail.

Le cours dégringole de près de 30%

Ce mardi, après que Reinold Geiger ait mis fin aux négociations, les investisseurs ont vendu beaucoup de titres de L'Occitane. Résultat, le cours a chuté de 29% à 19,70 dollars de Hong Kong, le plus bas niveau depuis juillet. Il s'est ensuite légèrement redressé, pour terminer en baisse de 17,27%, à 23,00 dollars de Hong Kong.

Le titre avait clôturé à 27,80 dollars de Hong Kong jeudi dernier, avant que le marché soit fermé vendredi à cause d'un typhon. Ce lundi, les échanges de titres de L'Occitane avaient été suspendus à la Bourse de Hong Kong dans l'attente d'informations sur le potentiel rachat. Les échanges de titres avaient d'ailleurs déjà été suspendus en août.

Le cours de l'action L'Occitane était resté stable au premier semestre avant de grimper de 40% environ depuis fin juillet.

Un retour en Bourse en Europe ?

Selon des sources de Reuters, Reinold Geiger avait également discuté cet été avec des conseillers de la possibilité d'une nouvelle cotation de L'Occitane en Europe dès l'année prochaine. Le groupe ne s'est toutefois jamais prononcé sur ce sujet.

La marque a été introduite à la Bourse de Hong Kong en 2010, à un moment où les marques occidentales cherchaient de nouvelles façons d'exploiter le marché de consommation chinois en pleine croissance. Elle avait pour cela levé plus de 700 millions de dollars (648 millions d'euros).

Le portefeuille du groupe, dont les sièges sont au Luxembourg et à Genève, comprend L'Occitane en Provence, la marque française Melvita, la ligne coréenne Erborian et Elemis, une marque britannique.

(Avec agences)