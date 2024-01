Ces magiciens du cuir, pépites de Millau

Difficile de se tromper sur les lieux. Avec une vue imprenable sur cet immense viaduc aux pylônes blancs, une vingtaine de paires de petites mains s'affairent dans cet atelier pour relancer la production de pièces de maroquinerie en tout genre en ce jour de reprise. C'est à Saint-Georges-de-Luzençon, tout proche du viaduc de Millau, que le maroquinier Bleu de chauffe a installé ses valises et sa trentaine de salariés depuis 2017. Portefeuille, sac à dos, sac de voyage, produits pour homme et pour femme... Une partie des 24 000 pièces produites l'année passée affichent cette localité avec fierté. « L'ancrage territorial et le made in France sont au cœur du projet de notre entreprise », commente Alexandre Rousseau, le cofondateur et dirigeant de la marque fondée en 2009 et depuis labellisée entreprise du patrimoine vivant. Si, sur le papier, les volumes semblent importants pour cette PME, son designer en chef défend une approche du fait main et de la rigueur.

« Le luxe est un concept marketing, présente l'entrepreneur. Nous, nous proposons des pièces 100 % artisanales et haut de gamme, et surtout nous ne sommes pas une usine. Nous ne sommes pas organisés comme une chaîne de production mais plutôt par poste de travail. Chaque artisan signe ses productions. C'est une fierté pour eux et c'est un clin d'œil apprécié par la clientèle. »

L'enjeu est de taille pour Bleu de chauffe, à savoir fidéliser ses détenteurs de compétences, encore trop rares aujourd'hui malgré l'intérêt croissant des consommateurs pour ces produits de qualité. Depuis ses débuts, l'entreprise artisanale a fait le choix de matières premières au maximum françaises, sinon européennes. En plus de la toile cirée, l'entreprise mise sur du cuir au tannage végétal. « C'est notre marque de fabrique, souligne Alexandre Rousseau. C'est une alternative au cuir tanné au chrome, qui représente certainement aujourd'hui 90 % de la production du cuir. Notre cuir est plus complexe à travailler mais il est la garantie d'une qualité bien meilleure. »

Une approche qui séduit au-delà de nos frontières, aux États-Unis en premier lieu, mais aussi en Chine, en Angleterre, en Corée, en Allemagne ou au Japon. Poussé par cette dynamique, Bleu de chauffe a récemment fait le choix de se diversifier dans le textile, avec des sous-traitants partenaires, pour proposer à sa communauté une veste de travail et un pull marin en plusieurs coloris et avec la même exigence de qualité. Dans le courant de l'année 2024, l'entreprise aveyronnaise compte commercialiser un tee-shirt pour homme. « Cette fois-ci, il sera produit dans nos ateliers, à partir d'un coton bio tissé dans le Nord », précise le designer.

Entreprise du patrimoine vivant

À quelques kilomètres de là, un autre acteur de la valorisation du cuir a décidé de diversifier son positionnement sur le marché. Le gantier Fabre - qui fêtera son centenaire dans les prochains mois -, réputé pour ses gants de haute qualité consacrés à un usage civil, commence à se faire un nom dans le monde du sport. « Nous allons livrer les premiers gants d'escrime made in France pour les Jeux olympiques de Paris, soit 250 paires pour plusieurs athlètes, conçus avec un cuir d'agneau local, promet Olivier Fabre, codirigeant avec son frère de la TPE et quatrième génération à la tête de celle-ci. Nous nous intéressons aussi à l'équitation et au cyclisme... Pas moins de 45 sports utilisent des gants dans leur pratique. C'est un virage qui nous amène de nouvelles contraintes techniques, mais la mode reste et restera très présente au sein de la Maison Fabre. »

Comment se passer de l'exposition médiatique d'une chanteuse comme l'Américaine Beyoncé, qui a porté à cinq reprises des créations du gantier lors de sa dernière tournée, Renaissance World Tour, organisée en 2023 ? Si, au travers de sa collection du même nom, la Maison Fabre propose plusieurs dizaines de références différentes sur ses deux collections annuelles, ses créations en cuir (d'agneau pour la plupart) ont aussi attiré l'œil de nombreux acteurs de la haute couture et du luxe. La société familiale, l'un des derniers gantiers indépendants, fait de la sous-traitance pour de grands noms. « Au-delà d'une très grande précision dans nos coutures et nos coupes, nos gants sont imaginés avec beaucoup de couleurs, présente Olivier Fabre. C'est la touche de la Maison Fabre. »

Comme Bleu de chauffe, Maison Fabre est labellisée entreprise du patrimoine vivant et privilégie la vente en direct pour ses paires de gants qui, pour la majorité, valent quelques centaines d'euros. Bien que cet accessoire de mode aie moins d'adeptes qu'il y a quelques décennies, le gantier aveyronnais est toujours en quête d'innovation pour renforcer sa communauté et sauvegarder une filière régionale, à l'image de sa collaboration avec l'Atelier Tuffery. Cette association a dès lors débouché sur deux paires de gants, fabriquées en cuir d'agneau et laine de Lozère. Une nouvelle preuve que la Maison Fabre veut préserver ses racines tout en exportant son savoir-faire.