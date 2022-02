Après deux années dans le rouge, Renault tutoie le milliard d'euros de bénéfice

Moins de voitures, mais des profits pour le groupe Renault l'an dernier après deux années dans le rouge, notamment en 2020, année au cours de laquelle, le groupe avait essuyé une perte nette de 8 milliards d'euros. Malgré une forte baisse de ses ventes de 4,5% en raison de la crise des semi-conducteurs, le constructeur français a augmenté son chiffre d'affaires de 6,3%, à 46,2 milliards d'euros grâce à une hausse des prix de vente, et dégagé un résultat net de 967 millions d'euros. Une performance de taille non seulement liée à la hausse des recettes, mais aussi à la réalisation avec un an d'avance de son plan d'économie sur les coûts fixes de 2 milliards d'euros (par rapport à 2019) et à la contribution à hauteur de 380 millions d'euros de son partenaire dans l'Alliance, Nissan.

"Renault Group a largement dépassé ses objectifs financiers 2021 malgré l'impact des pénuries de semi-conducteurs et la hausse du prix des matières premières", a déclaré Luca de Meo, son directeur général. "Cela reflète le rythme soutenu auquel avance la transformation en profondeur du groupe, initiée dans le cadre de Renaulution", la stratégie présentée début 2021 par le groupe.

Pour autant, le groupe ne versera cependant pas de dividende.

Augmentation de la marge en 2022

Pour Clotilde Delbos, directrice financière de Renault , "cette performance est liée aux premiers succès de la stratégie du Groupe, favorisant la valeur au volume, et à sa stricte discipline financière".

"Cela nous a permis d'atteindre de façon pérenne et avec un ou deux ans d'avance certains objectifs de Renaulution", a-t-elle souligné.

Renault , qui avait emprunté quatre milliards d'euros garantis par l'État français pour traverser la pandémie, prévoit de rembourser deux milliards cette année, dont un par anticipation sur 2023. La totalité du prêt sera remboursée au plus tard fin 2023.

Dans un secteur encore lourdement impacté par la crise des semi-conducteurs, notamment au premier semestre, le groupe prévoit une perte de 300.000 véhicules sur la production 2022. Sa marge opérationnelle devrait être supérieure ou égale à 4%, contre 4,8% en 2019, -0,8% en 2020, et 3,6% en 2021.

Le marché européen en recul

Le mois de janvier a, en effet, été catastrophique pour les ventes de voitures neuves en Europe, les constructeurs continuant d'être freinés par la pénurie de puces électroniques, selon des chiffres qu'ils ont publiés jeudi. Avec 682.596 voitures vendues dans l'Union européenne, les constructeurs ont connu leur pire mois de janvier depuis le début de la série statistique en 1990, avec -6% par rapport au record bas de janvier 2021, a précisé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les principaux marchés ont enregistré des baisses à deux chiffres, avec la France à -18,6%, l'Italie à -19,7%, la Belgique à -10%, les Pays-Bas à -11,3% et la Pologne à -10,2%, par rapport à janvier 2021. Seule l'Allemagne a rebondi de 8,5% par rapport à un mois de janvier 2021 très faible, tandis que l'Espagne restait stable (+1%). Près de l'UE, le Royaume-Uni a également enregistré un impressionnant rebond de ses ventes (+27,5%) après des mois de chute.

Le groupe Volkswagen a enregistré en janvier une baisse de 7% de ses ventes sur un an, en ligne avec le marché. Son dauphin Stellantis est plus touché (-15,1%), avec de mauvaises performances pour ses marques Peugeot, Fiat et Citroën, notamment. Le groupe Renault recule de 3,5%, avec -15,7% pour sa marque principale mais de bonnes ventes chez Dacia. Hyundai-Kia (+28,7%) et Toyota (+9,7%) continuent de traverser la crise plus sereinement, gagnant des parts de marché. BMW enregistre -9,2%, Mercedes -13,8%. Après une forte chute en 2020 liée à la pandémie de Covid-19, le marché automobile a été paralysé en Europe et en Amérique en 2021 par cette pénurie de puces électroniques, surtout fabriquées en Asie, et indispensables à la fabrication de voitures qui embarquent toujours plus de technologies. Avec une stabilisation de l'approvisionnement en puces au deuxième semestre, et en l'absence de nouveau variant, l'ACEA prévoit que les ventes d'automobiles rebondissent de 7,9% en 2022, tout en restant loin de leur niveau de 2019.

NISSAN INVESTIT AUX ETATS-UNIS

Partenaire de Renault, le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé vendredi un investissement de 500 millions de dollars pour transformer son usine de Canton, dans le Mississippi (sud des Etats-Unis) en un futur pôle de véhicules électriques pour le marché américain. Ce site devrait commencer à produire deux nouveaux véhicules 100% électriques à partir de 2025, selon un communiqué.

Ce "n'est que le premier de plusieurs nouveaux investissements" de Nissan pour piloter sa mue électrique aux Etats-Unis, a indiqué le directeur opérationnel du groupe Ashwani Gupta, cité dans le communiqué.

Employant environ 5.000 salariés, l'usine Nissan de Canton produit actuellement quatre modèles conventionnels: la berline Altima et les pickups Frontier, Titan et Titan XD.

Fin novembre, Nissan a annoncé qu'il allait investir 2.000 milliards de yens (plus de 15 milliards d'euros) dans les cinq prochaines années pour intensifier son virage électrique dans le monde entier, soit deux fois plus que ce qu'il avait investi dans ce domaine sur la période 2010-2020. Le constructeur dont le siège se trouve à Yokohama (sud-ouest de Tokyo), allié du français Renault et du japonais Mitsubishi Motors, s'attend à ce que les véhicules électriques représentent 40% de ses ventes aux Etats-Unis à l'horizon 2030/2031. Il vise par ailleurs 50% de ventes électrifiées (électriques et hybrides) dans le total de ses ventes mondiales en 2030, contre environ 10% en 2020.