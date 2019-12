Renault : nomination imminente de Luca de Meo

La rumeur courait depuis un mois... Luca de Meo était le favori pour prendre la tête du constructeur automobile français, avaient alors annoncé nos confrères du Figaro. Ce mardi, c'est l'AFP qui confirme que le conseil d'administration de Renault aurait validé le choix du patron de Seat pour succéder à Thierry Bolloré, brutalement remercié le 11 octobre dernier.

"Luca de Meo est le candidat préféré du conseil d'administration", a confié mardi à l'AFP une source proche du dossier, sous couvert d'anonymat, à l'issue d'une réunion rassemblant les administrateurs du groupe.

"Ce sera Luca de Meo", a confié à l'AFP une deuxième source proche du dossier, une information confirmée par une troisième personne au fait de la procédure.

L'agence de presse ajoute que les représentants de l'Etat au conseil d'administration ont également approuvé le choix de l'italien. Patrick Koller, patron de Faurecia, serait donc exclu du processus de recrutement alors qu'il figurait parmi les favoris. La candidature de Clotilde Delbos, directrice financière de Renault qui a pris la direction générale par intérim suite au départ de M. Bolloré, n'a pas non plus été retenue.

Un bon bilan chez Seat

Luca de Meo jouit d'un bilan positif à la tête de Seat qu'il dirige depuis 2015. Passé par Fiat et Lancia, il évolue depuis 2009 dans l'univers Volkswagen où il a été successivement directeur marketing, avant de prendre la direction des ventes et du marketing d'Audi. Il incarne le redressement spectaculaire de Seat à travers une stratégie de repositionnement de marque.

Pour de nombreuses voix, Luca de Meo est le plus à même à répondre aux problématiques de Renault confronté une faiblesse produit notamment sur les segments supérieurs, soit les plus profitables. Son charisme reconnu aurait également pesé sur la balance dans un groupe en proie à une grave crise de leadership.

Ce polyglotte de 52 ans doit toutefois lever la question de la clause de non concurrence qui le lie au groupe Volkswagen. Jean-Dominique Senard, le président de Renault, espère toujours officialiser la nomination de Luca de Meo avant la fin de l'année.

Une année catastrophique pour Renault et l'Alliance...

Cette nomination mettrait un terme à plus d'un an de crise managériale issue de l'arrestation spectaculaire de Carlos Ghosn en novembre 2018 au Japon. Cette crise avait conduit à une vacance à la tête de Renault, mais également à la tête de l'Alliance avec Nissan. En un an, c'est une véritable hécatombe qui a ébranlé les patrons de l'Alliance. Chez Nissan, les anciens proches de Carlos Ghosn ont été poussés à la sortie, tandis que chez Renault, c'est désormais les proches de Thierry Bolloré qui ne sont plus les bienvenus. La chute de Hiroto Saikawa, patron de Nissan puis de Thierry Bolloré, ont achevé cette année catastrophique d'un point de vue managérial, non sans conséquences sur les opérations.

A ce propos, Renault vient d'annoncer des résultats commerciaux très décevants et des perspectives pas plus réjouissantes avec un avertissement sur résultats. C'est dans ce contexte complexe que Luca de Meo est attendu. Seule consolation, l'Etat français, d'ordinaire très intrusif dans les affaires du constructeur, semble s'en être remis au Président Jean-Dominique Senard.

