Coronavirus : le gouvernement repousse (encore) la réforme des APL

Le gouvernement n'en est plus à un report près. Après l'avoir maintes fois repoussée, la dernière fois du 1er janvier au 1er avril 2020 à la demande de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), l'entrée en vigueur de la réforme des aides personnalisées au logement est, de nouveau, ajournée.

" A la suite de l'allocution du Président de la République aux Français le 16 mars 2020, le Gouvernement a choisi de décaler l'entrée en vigueur de la réforme des « APL en temps réel » prévue pour le 1er avril.", écrivent, dans un communiqué commun, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales Jacqueline Gourault et le ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie.

Les mesures prises pour faire face au Covid-19 "réduisent en effet la disponibilité des personnels" des caisses d'allocations familiales (CAF) et des mutualités sociales agricoles (MSA), expliquent les deux ministres qui leur ont demandé de prévenir tous les allocataires et les bailleurs de ce décalage. "Comme toute réforme, son lancement nécessite une mobilisation accrue des effectifs des caisses qui ne paraît pas compatible avec la situation actuelle", ajoutent-ils.

En allouant les APL en fonction des ressources actuelles des allocataires et non plus de celles de deux ans auparavant, le gouvernement estime que cela permettra de déterminer "de façon plus juste" leur niveau. En juillet 2019, selon l'AFP, Matignon avait en outre estimé à "un peu au-dessus d'un milliard d'euros" les économies réalisées grâce à cette réforme.