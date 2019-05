Europacity espère recruter localement près de 10.000 personnes

Malgré l'annulation en mars dernier du plan local d'urbanisme (PLU) de Gonesse (Val-d'Oise) qui autorisait l'urbanisation de 280 hectares sur le "Triangle", dont les 80 dédiés au projet Europacity, ses promoteurs continuent d'y croire. Ils lancent ce 15 mai Europacity Compétences, une structure ad hoc pour informer la population locale et anticiper le recrutement de milliers d'entre eux sur la dizaine de milliers d'embauches prévue d'ici à dix ans.

« Nous nous inscrivons comme un partenaire économique du Nord-Est francilien. Jamais un projet d'une telle ampleur n'a été autant concerté avec les élus locaux et les acteurs économiques, les acteurs associatifs et les habitants », insiste le directeur général d'Europacity, Benoît Chang, auprès de La Tribune. « D'après les études, le projet générera plus de 10.000 emplois et 75% seront accessibles aux habitants du territoire. »

La crainte d'un "tsunami économique"

Il n'empêche : depuis le début, le projet suscite le scepticisme d'une partie des commerçants des villes limitrophes. Une enquête Ifop publiée en avril dernier fait ainsi état d'un "rejet" et la crainte d'un "tsunami économique". « Sur le long terme, en renforçant l'attractivité du territoire, nous allons renforcer le commerce de proximité existant dont les difficultés sont liées au faible pouvoir d'achat des habitants. Nous ne sommes donc pas concurrents », assure pour sa part Benoît Chang.

Autre critique : la ville de Gonesse où se trouve le fameux "Triangle" est sur la liste des 222 communes "Action Cœur de ville", un plan du gouvernement d'Action Logement, de l'Agence nationale de l'habitat et de la Banque des territoires doté de 5 milliards d'euros sur cinq ans visant à revitaliser les centres-villes. « Ce n'est pas une contradiction, c'est une opportunité », estime le DG d'Europacity. « Nous ne sommes pas là pour détruire les équilibres mais pour travailler en synergie complète. »

Un coup de communication ?

Cette structure Europacity Compétences, qui voit le jour aujourd'hui, est-elle un "coup de com" dans le contexte de la "mobilisation générale pour l'emploi" décrétée la semaine dernière par le Premier ministre ?

« Nous avons pris cet engagement de créer un structure dédiée dès le débat public organisé en 2016. Personne ne nous l'a demandé ! » s'agace Christian Lema. « C'est une démarche partenariale et volontariste. En tant que DRH [d'Europacity, Ndlr], je peux vous assurer que le recrutement local est essentiel car le bien-être, l'équilibre personnel-professionnel et le temps de trajet domicile-travail permettent de fidéliser les salariés. »

Sur les 3.500 postes par an à pourvoir pendant la construction et les 10.115 emplois nécessaires au fonctionnement du complexe, Europacity espère en effet en faire bénéficier 75% aux habitants du territoire. « Nous nous y prenons huit ans à l'avance », explique le DRH Christian Lema. « Nous allons mettre en place les outils innovants et performants pour maximiser le recrutement en local. Du directeur du centre de loisir en passant par le maître-nageur ou le cuisinier de l'hôtel, nous voulons que ces postes soient occupés par des habitants.»

Une alliance avec les acteurs locaux et sociaux

Les porteurs de projet vont ainsi s'associer avec des acteurs locaux et sociaux pour "mailler" au mieux le terrain. Fondateur de l'association Creative qui a permis à 600 personnes de créer leur entreprise depuis 2013, Mohamed el Mazroui met à disposition son "Bus de l'initiative" pour sillonner les villes concernées.

« A dix kilomètres de Paris, les gens n'ont pas accès à l'information. Nous allons à la sortie des écoles discuter avec les mamans isolées et en bas des tours avec les jeunes jusqu'à 23 heures... Ce qui nous intéresse est d'être associés en amont pour combler les trous dans la raquette. C'est bénéfique pour tout le monde ! »

Lui même a hâte de bénéficier dans quelques années de ce centre d'activités : « Même pour aller se divertir, le coin le plus intéressant, c'était Aquaboulevard. Il nous fallait plus d'une heure pour y aller. Demain, nous aurons accès à la culture quasiment en bas de chez nous. » D'autant qu'un arrêt de la ligne 17 du Grand Paris Express y est prévu pour 2027...