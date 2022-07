Qui est Olivier Klein, le nouveau ministre de la Ville et du Logement ?

Ce n'est pas un professionnel de la politique. Passé par le Parti communiste et le Parti socialiste, Olivier Klein vient d'être nommé, ce 4 juillet 2022, ministre de la Ville et du Logement. L'ex-enseignant en sciences physiques de 55 ans succède à Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat au Logement, ainsi qu'à Nadia Hai, ministre de la Ville, arrivées en juillet 2020 avec la promotion de Jean Castex à Matignon.

Maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) depuis 2011 - où il avait accueilli le président Macron le 10 juin dernier -, il est nommé président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en novembre 2017. Sous sa présidence, un nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) a été doté de 12 milliards d'euros, dont 2 milliards début 2021, en réponse au rapport de Jean-Louis Borloo d'avril 2018 intitulé Vivre ensemble, vivre en grand la République - Pour une réconciliation nationale.

Parallèlement, en novembre 2020, Olivier Klein a succédé, non sans heurts à Patrick Braouezec, démissionnaire de la vie politique, à la présidente du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. Dans le cadre de la construction du Grand Paris Express, cet organe vérifie la bonne tenue des opérations d'aménagement et de constructions.

« Quel type d'activité économique voulons-nous »

Sans surprise, la rénovation urbaine est alors sa priorité:. « Deux tiers des gares se situent à proximité de quartiers ANRU. Qu'on réfléchisse dès maintenant à quel type d'activité économique nous voulons en regardant la gare d'avant et la gare d'après, et ce afin que cette opportunité joue à plein et que l'on s'en donne les moyens », explique-t-il, à l'époque, à La Tribune.

Autre sujet essentiel et non des moindres: le bouclage de la boucle du métro circulaire d'Ile-de-France. « Le projet doit permettre de se déplacer mieux et plus vite, alors qu'aujourd'hui les déplacements banlieue-banlieue sont catastrophiques. C'est la force et le risque de ce projet », note Olivier Klein.

Comme son ex-rival François Durovray, qui plaidait pour la réalisation de la portion, actuellement en points de suspension, entre Versailles, terminus de la ligne 18, et Nanterre, gare de la ligne 15, il estime qu'« à chaque fois, qu'on laisse un pointillé, on n'atteint pas les objectifs que l'on se donne ». Un chantier qu'il laisse à son successeur dont le nom fera, sans le moindre doute, l'objet d'âpres batailles entre l'administration et les départements qui échouent, à chaque fois, à faire élire l'un des leurs.