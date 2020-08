La santé en chantier : l’Europe du médicament manque de vitamines

Trois mois de pandémie nous l'ont douloureusement rappelé : les États membres de l'Union européenne sont incapables de soigner leurs citoyens en toute autonomie. Pour remplir leurs pharmacies, ils dépendent de 60 à 80% des importations de médicaments ou de principes actifs pour fabriquer les traitements ! Si, entre temps, une molécule vraiment efficace contre le nouveau virus avait été décourverte, les Européens auraient vraiment eu du mal à être les premiers servis...

C'est un fait, au début de la crise sanitaire nous avons surtout manqué de masques et de lits de réanimation. Mais nous avons aussi connu des tensions sur les traitements qui semblaient prometteurs contre le COVID-19, ainsi que sur les médicaments nécessaires aux services de réanimation (comme le curare). Ce manque d'indépendance en matière de production pharmaceutique pose une question sensible : comment améliorer notre accès aux médicaments en Europe ?

En France, lors des précédents épisodes de rupture d'approvisionnement de certains médicaments en pharmacie, les laboratoires plaidaient déjà pour élargir leur gestion à l'échelle européenne. Une position confirmée par Philippe Lamoureux, président-directeur général du syndicat des industries pharmaceutiques, le Leem.

« La crise l'a montré, toute l'Europe s'est installée dans une forme de dépendance en termes de matières premières et d'accès aux médicaments innovants. Aucun pays européen ne possède la surface nécessaire pour être auto suffisant. Si nous voulons améliorer notre autonomie stratégique pour l'approvisionnement et la production, nous ne pourrons l'envisager qu'à l'échelle du continent. Car nous partons de loin. Rien que pour les stocks de précaution communs prévus, pourquoi ne pas conserver les médicaments en vrac et les conditionner ensuite dans une langue ou une autre, suivant les besoins réels des pays ? »