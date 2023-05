Energies : Engie a engrangé un résultat d'exploitation de 3,8 milliards d'euros, hors nucléaire

Le début de l'année a été propice au géant de l'énergie français. Engie a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 14% par rapport au premier trimestre de l'an dernier, à 29,2 milliards d'euros, a-t-il annoncé dans un communiqué ce jeudi 11 mai.

Son résultat d'exploitation (Ebit) affiche aussi une augmentation, de 29,8% (hors nucléaire). « Engie a bien démarré l'année 2023 avec une solide performance opérationnelle (...) Notre modèle intégré a une nouvelle fois démontré sa capacité à tirer parti de conditions de marché favorables », a commenté la directrice générale du groupe Catherine MacGregor, citée dans le communiqué.

Engie communique sur sa performance opérationnelle hors nucléaire pour « mieux refléter ses priorités stratégiques », a rappelé le groupe.

Objectifs 2023 maintenus

En février déjà, Engie publiait des résultats positifs pour 2022. Son résultat d'exploitation s'est envolé de 43%, à 9 milliards d'euros, sur l'ensemble de l'année et son chiffre d'affaires a progressé de 62,2%, à 93,9 milliards d'euros. Ce, grâce notamment à la flambée des prix de l'énergie.

Lire aussiEngie : le bénéfice d'exploitation s'envole

Une situation qui ne devrait pas être similaire en 2023. Le groupe rappelle le « contexte de baisse de la volatilité et des prix de l'énergie » actuel et « l'environnement macroéconomique incertain ». Néanmoins, il indique maintenir ses objectifs de bénéfices annuels pour 2023, avec un résultat net récurrent part du groupe qui « devrait se situer dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à 4,0 milliards d'euros ». Le résultat d'exploitation est également attendu « dans le haut de la fourchette indicative de 6,6 à 7,6 milliards d'euros », en excluant ses activités nucléaires en Belgique, selon ce communiqué.

Cap sur les renouvelables

Engie, historiquement tourné vers le gaz, confirme en outre son « accélération » dans les énergies renouvelables. Alors qu'il disposait de « 5,5 GW de capacité en construction avec 71 projets » au 31 mars, « le groupe est en bonne voie pour ajouter 4 GW de capacités renouvelables en moyenne par an jusqu'en 2025 », a-t-il assuré. Soit un niveau conforme à ses objectifs. Pour la suite, il ambitionne une croissance annuelle de 6 GW entre 2026 et 2030, pour atteindre 50 GW de capacités installées en 2025 et 80 GW en 2030.

Engie fait par ailleurs partie, avec EDF notamment, des énergéticiens européens qui viennent de s'allier pour défendre d'une seule voix les intérêts de l'hydroélectricité auprès de la Commission européenne. Dans une lettre, ils demandent la mise en place d'une stratégie européenne de l'hydroélectricité et, surtout, que cette énergie ne soit pas écartée des textes réglementaires en cours d'élaboration.

Lire aussiEDF, Engie... Les énergéticiens montent au front pour défendre l'hydroélectricité, grande oubliée de la transition énergétique

(Avec AFP)