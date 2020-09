Fusion Suez-Veolia : plus de 70 élus appellent à associer les territoires au débat

Dans la bataille de plus en plus âpre qui depuis le 30 août oppose les deux leaders français de l'eau et des déchets, les élus veulent aussi avoir leur mot à dire. Lundi, dans une tribune publié par Le Point, 72 d'entre eux prennent la plume afin de demander à l'Etat d'associer les collectivités locales à sa réflexion autour de la fusion entre Veolia et Suez, qui en France dominent le marché des délégations de service public.

En tant que "garants de l'accès de tous, à des conditions abordables, à ces services essentiels", ces élus estiment avoir le devoir de d'assurer qu'une telle opération "ne se fasse pas au détriment des usagers et contribuables, des collectivités locales et de l'emploi", expliquent-ils. Et l'Etat, en tant qu'actionnaire principal d'Engie, qui est à son tour l'actionnaire majoritaire de Suez et dont Veolia veut acheter la quasi-totalité des actions, doit au moins donner "aux acteurs le temps de la réflexion et du débat", estiment les élus.

