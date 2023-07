Le Grand Paris reporte l'arrivée de la ZFE à début 2025, après les Jeux de 2024

C'était annoncé, c'est désormais acté. La métropole du Grand Paris (MGP), qui englobe 7,2 millions d'habitants de 131 communes franciliennes dont Paris et sa périphérie directe, a décidé de repousser à début 2025 l'interdiction à la circulation de 380.000 véhicules polluants classés « Crit'Air 3 », soit après les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. La vignette « Crit'Air 3 » s'applique aux véhicules essence immatriculés avant le 1er janvier 2006 et les moteurs diesel immatriculés avant le 1er janvier 2011.

Lire aussiGrenoble instaure une ZFE à temps partiel pour les particuliers

La métropole se justifie en expliquant qu'il est « matériellement impossible » de l'instaurer cet été, en « l'absence de réponses tangibles de l'Etat » sur la garantie du prêt à taux zéro et le contrôle de sanction automatisé. Cela reporte donc une étape clé de l'instauration de la Zone à faibles émissions (ZFE).

La droite, majoritaire à la métropole, favorable à ce report

Majoritaire à la Métropole du Grand Paris, la droite soutenait le principe de ce report de 18 mois de la ZFE et du « Crit'Air 3 » au 1er janvier 2025, ce qui correspond au calendrier prévu dans la loi Climat. Les groupes de gauche étaient eux plutôt favorables à un report moins long au 1er janvier 2024.

Cette troisième phase d'interdiction des « Crit'air 3 », avait déjà été reportée de juillet 2022 à juillet 2023, après l'interdiction à la circulation des véhicules non classés et « Crit'air 5 » en juillet 2019, puis des « Crit'air 4 » en juin 2021.

Critiques de la métropole vis-à-vis du gouvernement

Instaurées par la Loi d'orientation des mobilités en 2019 puis renforcées par la Loi Climat de 2021, les ZFE sont censées lutter contre la pollution de l'air, notamment aux particules fines et aux oxydes d'azote, responsables de maladies respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques, et d'au moins 40.000 décès par an, selon Santé publique France. Les élus du Grand Paris, de droite comme de gauche, dénoncent régulièrement la position du gouvernement et sa « procrastination » sur le sujet.

Lire aussiZFE : « Il faut moins brutaliser les gens » (Jean-Luc Moudenc, France urbaine)

Lundi, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a assoupli les règles des ZFE pour les agglomérations où la qualité de l'air est meilleure. Mais cela « ne change rien pour la Métropole du Grand Paris, qui est dans les cinq métropoles concernées par les dépassements de seuil », estime Sylvain Raifaud, président du groupe écologiste.

(avec AFP)