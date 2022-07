TotalEnergies : bénéfice record de 5,7 milliards sur le trimestre grâce à la flambée des hydrocarbures

En plein débat sur la taxation des « superprofits » liés à la guerre en Ukraine, TotalEnergies affiche des résultats exceptionnels. Porté par l'envolée mondiale des cours du pétrole et du gaz, son résultat net ajusté s'élève à 9,8 milliards de dollars, soit plus de 18 milliards sur le semestre, a communiqué l'entreprise ce jeudi. « C'est presque un record », relève Ahmed Ben Salem, analyste oil and gas chez Oddo BHF. De fait, la crise actuelle lui permet d'engranger des recettes mirobolantes, et d'exploser ses bénéfices.

« Les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les marchés énergétiques se sont poursuivis au deuxième trimestre, les prix du pétrole dépassant les 110 dollars le baril en moyenne sur le trimestre », a commenté le PDG Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

La major a néanmoins souscrit dans ses comptes du deuxième trimestre une nouvelle provision de 3,5 milliards de dollars, liée à l'impact potentiel des sanctions internationales sur la valeur de sa participation dans le groupe russe Novatek (dont le groupe tricolore détient 19,4% des parts). Mais même en prenant en compte cet élément exceptionnel, le résultat net de l'entreprise atteint toujours 5,7 milliards de dollars, soit plus qu'un doublement par rapport au second trimestre de 2021.

De quoi donner raison à Patrick Pouyanné, qui assurait fin mars que l'exposition du groupe à la Russie était finalement « très gérable ». De fait, aux quatre coins du globe, l'entreprise continue sur sa lancée après ses profits records de 16 milliards de dollars sur l'année 2021 (soit les plus élevés depuis au moins quinze ans). Bref, loin de voir sa situation financière se fragiliser, le géant français des hydrocarbures gagne toujours beaucoup d'argent.

Pas supérieur aux attentes du marché



Cette santé plus que solide lui permet de relever son objectif de rachats d'actions, et de maintenir la hausse des dividendes que la direction avait promise aux actionnaires. « Le groupe avait planifié 4 milliards de rachats d'actions cette année. Mais la réalité a dépassé les attentes avec la flambée des prix des combustibles fossiles », note Ahmed Ben Salem. Résultat : TotalEnergies « a déjà racheté 3 milliards sur le premier semestre de l'année », et annoncé 2 milliards supplémentaires sur le prochain trimestre. « Si cela continue jusqu'à la fin de l'année, on sera plutôt autour de 7 milliards ! », estime l'analyste.

L'annonce n'a cependant pas été suivie par une envolée du titre, puisque celui-ci à chuté de 2,83% à l'ouverture de la bourse, ce jeudi. « Il y a une forme de déception par rapport au fait que les résultats soient parfaitement en ligne avec les attentes du marché, et pas supérieurs, contrairement au premier trimestre », souligne Ahmed Ben Salem. En effet, sur les trois premiers mois de l'année, le groupe avait dégagé un bénéfice net de 4,9 milliards de dollars, soit 12% de plus que les prévisions des analystes.

Pas de taxe sur les profits

En France, ces bénéfices monstres alimentent la défiance. Des amendements sur la taxation exceptionnelle des superprofits des entreprises ont ainsi été portés à l'Assemblée nationale, majoritairement par la Nupes et le RN. Mais les textes ont finalement été rejetés de peu par les députés, le samedi 23 juillet. Concrètement, ceux-ci stipulaient la mise en place d'une « taxe exceptionnelle de 25% » sur les superprofits des sociétés pétrolières et gazières, de transport maritime ou encore des concessionnaires d'autoroute, dans le contexte de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.

Sous pression, TotalEnergies a tenté de prendre les devants, et annoncé il y a quelques jours qu'il appliquera une remise à la pompe de 20 centimes par litre entre septembre et novembre dans toutes ses stations-service, puis à 10 centimes par litre sur le reste de l'année. Une ristourne qui ne s'apparente donc pas à une taxe, l'option restant pour l'heure écartée par le gouvernement.

