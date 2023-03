Eaux usées, énergie verte... Pour Veolia, les solutions existent mais la lenteur administrative freine les projets

Décarbonation. C'était le sujet central du traditionnel Capital market day, orchestré par Veolia chaque année. Après l'annonce des résultats historiques du groupe, une grande partie de la matinée a été consacrée à la présentation de son plan de réduction des émissions carbone avec, en ligne de mire, la neutralité pour 2050.

Veolia a notamment insisté sur l'importance de sa fusion avec Suez et de son déploiement international pour investir massivement dans la transition écologique, en particulier sur les traitements de l'eau et le recyclage des déchets en énergie verte. Deux problématiques sous tension et fortement liées aux décisions politiques, au grand dam du premier groupe mondial sur les technologies liées à l'eau.

Economiser l'eau, première priorité

La sécheresse de l'été dernier et le niveau des nappes phréatiques, dont 60% d'entre elles sont en sous-capacité actuellement, font de l'eau le sujet prioritaire de ces derniers mois. Acteur majeur, Veolia a été interrogé sur ses intentions pour l'économiser. Le groupe a assuré travailler au maximum sur les fuites de canalisation, responsables de la perte de 20% de l'eau potable chaque année. Le groupe assure avoir économisé cette année près de 320m3 d'eau. Il a également annoncé le lancement d'un programme appelé GreenPath Zéro Carbon pour aider d'autres entreprises à optimiser l'utilisation de cette dernière.

La directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, a quant à elle dénoncé les incohérences de certaines décisions des services publics, comme le nettoyage des trottoirs urbains avec de l'eau potable. Elle estime que Veolia est présent sur tous les aspects financiers, humains et technologiques pour répondre aux enjeux de la distribution de l'eau en France. « Désormais, c'est aux politiques d'agir. »

Le recyclage des eaux usées traitées à améliorer

Mais économiser ne suffira pas. Le traitement et la réutilisation des eaux usées sont aussi l'une des priorités du groupe. Ce dernier s'est fixé pour objectif de passer d'un 1 milliard de m3 traité actuellement en Europe à 6 milliards d'ici 2027. La France accuse un sérieux retard sur la réutilisation des eaux usées traitées, en particulier les eaux grises, issues des usages domestiques et faiblement polluées. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé l'envoi d'un texte au Conseil d'Etat pour modifier la législation en ce sens. En mars 2022, Barbara Pompili avait autorisé le recyclage de l'eau pour le lavage de voirie, l'hydrocurage des réseaux et la recharge de nappe. Pour Veolia, la difficulté repose également sur des lenteurs administratives, qui freinent le développement de projets :

« Il manque de l'huile dans les rouages administratifs. Nous avons l'argent et la technologie, il faut maintenant simplifier les procédures. Pour faire un projet de traitement des eaux usées, il faut voir 4 ministères. Je prône le guichet unique pour accélérer. Des solutions, nous en avons beaucoup, nous savons faire», a asséné la directrice générale de Veolia.

L'économie de l'eau sera d'autant plus importante que les nouvelles technologies en développement, comme les batteries des voitures électriques, nécessitent des métaux, tels que le lithium, dont l'extraction est très gourmande en eau.

Produire de l'énergie plus verte

Autre sujet brûlant sur lequel Veolia est revenu à maintes reprises lors de la conférence : l'énergie. Une branche de l'entreprise souvent oubliée, mais qui rapporte. Le groupe a annoncé vouloir être totalement autonome en énergie d'ici 5 ans pour les activités françaises de gestion de l'eau et des déchets. Veolia va investir 1,5 milliard d'euros dans la transformation de ses usines à charbon en Europe pour les 10 prochaines années. L'entreprise mise également cela sur la production de biogaz, créé à partir de déchets non-recyclables.

« Le biogaz ne peut pas remplacer le gaz naturel à 100%, mais nous avons fait une simulation en France, et il pourrait en remplacer un quart dans les deux prochaines années. Et cela uniquement grâce au recyclage des déchets, je ne parle pas du biogaz agricole en production », assure Estelle Brachlianoff. Là encore, la directrice générale regrette la lenteur des projets, estimant qu'il faut au moins « deux ou trois ans pour raccorder sa production au réseau de gaz général ».

Enfin, le groupe a annoncé vouloir se positionner sérieusement sur les carburants de synthèse, comme l'hydrogène ou le méthane, produits à partir d'énergie renouvelable et prisés des secteurs de l'aviation et du maritime. Ce marché pourrait atteindre 70 milliards d'euros en 2050 en Europe, selon Veolia.