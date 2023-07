Emeutes : la Région Normandie vole au secours des commerçants

Alors qu'une accalmie se profile sur le front des émeutes, Hervé Morin, président de la Région Normandie, annonce la création d'un dispositif d'aide d'urgence en faveur des commerçants, dont l'outil de travail a subi des dégradations et des pillages au cours des derniers jours.

« On reproduit peu ou prou ce qui avait été mis en place pendant l'épisode du Covid pour compléter les aides de l'Etat », explique-t-il.

La mesure s'adresse ainsi à tous les commerces indépendants, ainsi qu'aux artisans et professions réglementées, sans critères d'antériorité d'activité. Seuls en sont exclus les grandes surfaces et les autoentrepreneurs.

Dans le détail, les aides prendront deux formes. Les entreprises, couvertes par une assurance multirisques, pourront se voir accorder une subvention de la Région couvrant la totalité du montant de leur franchise.

« Les commerçants qui connaissent déjà la somme peuvent demander un versement anticipé dès maintenant », précise Alexandre Wahl, directeur de l'Agence de Développement Economique de la Normandie chargée d'instruire les dossiers.

Prêt à taux zéro

Pour les enseignes n'ayant souscrit que l'assurance obligatoire de base, dite ARC, la Région pourra accorder un prêt à taux zéro. Ce dernier couvrira l'intégralité de leurs besoins, « sous réserve de la présentation d'éléments factuels ». Ce prêt - sans co-financement bancaire - sera également accessible « au cas par cas », aux commerces dont la couverture assurantielle se révélera insuffisante.

« La plupart des assureurs ne couvrent plus les dommages causés par les émeutes depuis les gilets jaunes, à moins qu'il y ait un départ de feu. Nous nous attendons donc à ce qu'il y ait débat sur le niveau de prise en charge », pronostique Hervé Morin.

Difficile de dire, à ce stade, quel sera l'impact du dispositif sur les finances régionales. L'exécutif, qui n'a fixé ni plafond ni date limite, estime qu'il concernera entre « 50 et 100 commerçants », notamment dans la métropole rouennaise, la plus durement touchée. Objectif, leur permettre de reprendre leur activité dès que possible.

Comme pendant la crise sanitaire, la procédure sera entièrement dématérialisée. Les entreprises peuvent effectuer leurs demandes dès le 6 juillet à l'adresse suivante : [email protected] A défaut, la Région invite les Chambres de commerce et d'artisanat à contacter leurs ressortissants pour leur faire part de cette main tendue.