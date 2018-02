Air France : les syndicats appellent à la grève, la direction reste ferme

Les syndicats d'Air France durcissent le ton. Dix d'entre eux (SNPL, Spaf et Alter pour les pilotes, le SNPNC et L'Unsa-PNC pour les hôtesses et stewards, CGT, FO, SUD, CFTC et SNGAF pour les organisations au sol) appellent à une journée de grève le 22 février (pendant les vacances scolaires) pour réclamer une augmentation générale de 6% en 2018, "au titre de l'inflation perdue" depuis six ans en raison du gel des augmentations générales depuis 2011.

Résultats record

Ceci sur fond de résultats record pour la compagnie française et sa maison-mère, Air France-KLM, laquelle publiera les résultats financiers 2017 le 16 février. Air France devrait générer grosso modo la moitié du 1,5 milliard d'euros environ que le groupe a dégagé l'an dernier.

"L'entreprise va annoncer des résultats historiques le 16 février" pour Air France, il faut que "les salariés aient un retour à bonne fortune pour tous les efforts" fournis lors des derniers plans de restructuration, a commenté Karim Taïbi, du syndicat Force ouvrière.

Les syndicats s'opposent ainsi à l'accord minoritaire signé à l'issue des négociations annuelles obligatoires (NAO) par la CFE-CGC et la CFDT (31,3% des voix du personnel) qui prévoit 1% d'augmentation générale en deux temps pour 2018 (assortie d'une enveloppe d'augmentations individuelles de 1,4% pour les personnels au sol) . Une "aumône (...) bien en deçà des attentes des salariés" car "elle ne pourra compenser l'augmentation du coût de la vie et rattraper les salaires bloqués depuis 2011", estiment les syndicats contestataires. Majoritaires avec 52,6% des voix, la CGT, FO, Unsa, SNPL et Spaf, ont fait valoir leur droit d'opposition pour le bloquer.

La direction reste ferme

Dans un communiqué, la direction a décidé de ne pas céder et a décidé de "mettre en œuvre unilatéralement des mesures équivalentes à celles qui étaient prévues dans l'accord".

«Air France déplore l'appel à la grève déposé par certains syndicats pour la journée du 22 février, sur une revendication d'augmentation générale des salaires de +6%. L'accord trouvé il y a quelques jours à l'issue des négociations annuelles sur les salaires revalorise les rémunérations de l'ensemble des salariés. Pour la première fois depuis 2011, une augmentation générale de 1% pour l'ensemble des personnels s'appliquera, à laquelle s'ajoutera une enveloppe d'augmentations individuelles de 1,4% pour les personnels au sol, les augmentations individuelles des personnels navigants étant régies par des accords collectifs spécifiques. Cet accord permettra également une revalorisation de 3 % des indemnités kilométriques véhicule. A ces mesures s'ajoute l'accord d'intéressement 2017-2019 négocié au mois de juin qui permettra de verser cette année une part significative du résultat 2017 d'Air France. Cet ensemble de mesures valorise l'engagement des salariés tout en restant réaliste sur la situation économique d'Air France. Les mesures s'appliqueront par décision unilatérale. Si ses résultats se sont améliorés en 2017, Air France connaît un niveau de rentabilité inférieur à ses principaux concurrents, et demeure sous pression accrue d'une concurrence agressive, en particulier des compagnies low-cost. Augmenter brutalement ses coûts dans ce contexte serait irresponsable », déclare la compagnie.

La masse salariale d'Air France s'élevant à 4 milliards d'euros, une hausse salariale de 6% représenterait une augmentation de la masse salariale de 240 millions d'euros.

Reste à savoir si la direction maintiendra sa position en cas de durcissement du conflit.