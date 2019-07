Air France : un Néerlandais prend la direction financière

Ça bouge au comité exécutif d'Air France. Selon nos informations, Marc Verspyck, le directeur financier d'Air France quitte la compagnie après y avoir passé 29 ans. Il est remplacé par....un Hollandais, Steven Zaat, responsable du contrôle de gestion d'Air France-KLM.

Une décision qui fera parler

Une décision qui forcément fera parler. Certains y verront une volonté d'ouverture adressée au camp hollandais au moment où le groupe cherche l'apaisement en son sein après les fortes tensions observées ces dernières, lesquelles ont atteint leur paroxysme en février avec l'entrée inamicale de l'Etat néerlandais au capital d'Air France-KLM. D'autres y verront plutôt les souhaits du groupe Air France-KLM de prendre en main les finances d'Air France, sa principale filiale qui affiche des résultats largement inférieurs à ceux de KLM. Dans la même veine, certains pourront y voir une sorte de pression sur les résultats qui va commencer à se manifester sur la direction.

Le cas de Frédéric Gagey

En attendant, en 15 ans d'existence du groupe, les croisements de hauts managers entre les compagnies ont été extrêmement rares. Ils se limitent à quelques cas comme celui de Frédéric Gagey, aujourd'hui directeur financier d'Air France-KLM, qui avait occupé pendant sept ans les fonctions de directeur financier de KLM entre 2005 et 2012. Une période au cours de laquelle les tensions étaient moins fortes entre Air France-KLM et KLM ou entre Air France et KLM qu'elles ne l'ont été depuis 2012.