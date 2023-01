Autoroute multimodale Cherbourg-Bayonne : Brittany Ferries commande 47 wagons à Lohr, spécialiste mondial du ferroutage

Faire de Cherbourg, « le fleuron national du transport multimodal écoresponsable ». C'est avec une pointe de lyrisme que Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de la compagnie maritime française Brittany Ferries, a annoncé lors de ses vœux institutionnels, le 25 janvier à Cherbourg, que l'autoroute ferroviaire Cherbourg-Mouguerre, longue de 970 kilomètres, entrera en service à la fin du printemps 2024.

La Brittany Ferries s'est engagée en 2017 dans ce projet d'autoroute multimodale entre le Cotentin et le Pays-Basque, destiné à relier les Îles Britanniques à la Péninsule ibérique.

Une tonne de CO2 économisée par semi-remorque

« Dès 2024, cette liaison permettra d'éviter, grâce au rail, l'émission de 1 tonne de CO2 environ par rapport au même trajet par la route d'une seule semi-remorque ! » s'est enthousiasmé le patron de la compagnie maritime bretonne.

La semaine précédente, Jean-Marc Roué avait conclu en Alsace, sur le site industriel du groupe Lohr, la commande des 47 wagons, dont cinq pour la maintenance, qui circuleront sur la liaison ferroviaire et transporteront 42 semi-remorques non-accompagnées.

Signé le 20 janvier en présence de Clément Beaune, ministre des Transports, ce contrat de fourniture de wagons de type Modalohr s'élève à 14 millions d'euros.

Les « rames commandées comporteront chacune 21 wagons Modalohr à poches doubles » permettant le chargement et le déchargement des semi-remorques par roulage, comme dans les ports, précisent les partenaires.

La technologie Modalohr exploitée depuis 20 ans

Spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de transports de biens et de personnes, le groupe industriel Lohr exploite ses wagons Modalohr sur plusieurs axes ferroviaires depuis près de 20 ans.

A date, ils ont permis de transférer 2 millions de semi-remorques de la route vers le rail.

« Destiné à l'exportation et en particulier au marché européen, ce wagon Modalohr New bénéficie de multiples innovations et de plusieurs améliorations favorisant sa commercialisation à l'export » a souligné François Lhomme, président du groupe Lohr, lors de la signature du contrat.

20.000 remorques par an, soit 10% du trafic marchandises de la Brittany Ferries

La future ligne ferroviaire sera en correspondance directe avec les ferries opérant vers et depuis Poole, Portsmouth et Rosslare à destination de Cherbourg.

En mars, la Brittany Ferries lancera les travaux de construction d'un terminal à Mouguerre (7 millions d'euros d'investissement), où les semi-remorques bénéficieront ensuite d'une reprise routière vers l'Espagne.

Soutenu par l'État, qui souhaite doubler la part modale du fret ferroviaire à horizon 2030, l'Europe et les régions Normandie et Nouvelle Aquitaine, ce projet de ferroutage est présenté comme une solution pour décarboner les transports de marchandises et soutenir l'emploi industriel dans les territoires.

L'autoroute ferroviaire devrait convoyer quelque 20.000 remorques par an, soit l'équivalent de 10 % du transport de marchandises réalisé par la Brittany Ferries.

En matière de transition écologique, le défenseur du pavillon français investit en parallèle dans de nouveaux navires propulsés au gaz naturel liquéfié.

Après le Salamanca, le Santoña, son deuxième navire au GNL vient de rejoindre sa flotte. Il entrera en service le 1er mars sur les lignes Cherbourg / Portsmouth et Portsmouth / Santander.