Europe :  la Commission européenne subventionne le transport transeuropéen

Le transport européen est à l'honneur. La Commission européenne a annoncé jeudi l'attribution de nombreuses subventions à des projets de transports transeuropéens. 6,7 milliards d'euros ont été répartis sur 107 projets.

La très contestée ligne Lyon-Turin va recevoir sa part

On trouve, parmi les projets subventionnés, la ligne Lyon-Turin. La Commission européenne a validé un financement de 44,5 millions d'euros pour moderniser la ligne ferroviaire du côté italien entre Turin et les Alpes. Du côté français, le projet est bloqué, faute d'accord trouvé sur le financement. Les partisans du projet mettent en avant la nécessité de réduire le flux de poids lourds, en constante augmentation, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ils invoquent aussi le développement économique que permettra selon eux une ligne ferroviaire plus rapide. Les opposants, eux, font valoir qu'une ligne existe déjà et que le fret ferroviaire n'a cessé de baisser ces dernières années. Ils dénoncent aussi les impacts écologiques de ce chantier « ferroviaire titanesque, impliquant le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins ». Selon eux, les travaux ont déjà tari plusieurs sources et captages dans la vallée. Samedi 17 juin, des manifestants se sont réunis dans la vallée de Maurienne pour protester contre le chantier.

Relier la France et l'Espagne

« La priorité de la Commission européenne est l'inévitable raccordement de la grande vitesse à l'Espagne », a déclaré Alain Rousset, le président de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans cette logique, le projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux, Toulouse et Dax va recevoir 59,7 millions d'euros.

La Renfe a quant à elle annoncé ce lundi son arrivée sur le marché de la grande vitesse ferroviaire en France. La société ferroviaire espagnole va lancer en juillet deux lignes entre Barcelone et Lyon d'une part et entre Madrid et Marseille d'autre part.

Vers un maillage européen plus dense

De nombreux autres projets à travers l'Europe ont reçu des subventions de la Commission. 702 millions d'euros ont été attribués au tunnel de Brenner reliant l'Autriche et l'Italie. Du côté des Etats baltes, 1,2 milliard d'euros ont été accordés à trois projets de la liaison Rail Baltica. Cette dernière doit traverser trois Etats baltes du nord au sud et les relier au réseau polonais.

250 millions d'euros ont été attribués à neuf projets visant à désenclaver l'Ukraine et à faciliter les échanges commerciaux ont été soutenus.

Du côté du transport fluvial, le canal Seine-Nord Europe va recevoir 506,2 millions d'euros.