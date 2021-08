Face au rebond de Lufthansa, l'Etat allemand cède en partie ses parts de la compagnie

Face au redécollage de Lufthansa, l'Etat allemand va céder jusqu'à 5% du capital de la compagnie. Berlin, qui est entré au capital du groupe aérien, à hauteur de 20% afin de le sauver face à la crise, se désengage donc partiellement. Cette participation a toujours été considérée comme temporaire par les pouvoirs publics, devant cesser logiquement dès que la situation s'améliore.

C'est via son fonds de stabilisation de l'économie, organe public qui détient ces parts, que Berlin mènera cette opération qui se fera dans les prochaines semaines. Après cette annonce, l'action Lufthansa cédait 3,51% en Bourse.

Le groupe, qui inclut aussi Swiss, Austrian Airlines et Brussels Airlines, avait été sauvé de la faillite par le gouvernement allemand en juin 2020. Berlin lui avait accordé un plan d'aide massif de 9 milliards d'euros, comportant une entrée publique au capital, pour la première fois depuis la privatisation complète de la compagnie en 1997. Lufthansa a ainsi pu éviter la cessation de paiement.

Lufthansa prévoit un retour aux bénéfices au troisième trimestre

C'est "le développement actuel positif de l'entreprise", qui justifie cette vente, indique le fonds de stabilisation. Le groupe bénéficie d'une relative amélioration du trafic aérien, après le plongeon causé par la crise du Covid-19. La compagnie européenne commence à retrouver des couleurs, dans le sillage d'une industrie entière qui redécolle doucement à la faveur de la saison estivale.

Selon les données d'Eurocontrol, le trafic européen est remonté en juillet à 65% du niveau de 2019. Lufthansa prévoit sur les trois prochains mois une hausse du trafic à 50% du niveau d'avant-crise. Entre avril et juin, l'entreprise a affiché un résultat net de -756 millions d'euros contre -1,5 milliard sur la même période l'année dernière. La perte d'exploitation, elle, s'affiche à 1,18 milliard d'euros contre 1,52 milliard un an auparavant.

Lufthansa a divisé par deux sa perte nette au deuxième trimestre sur un an. L'entreprise basée à Francfort anticipe même un retour aux bénéfices pour le troisième trimestre, une première depuis le début de la crise sanitaire.

La compagnie compte par ailleurs faire des économies. Elle s'est engagé dans une large restructuration pour réduire les coûts face à la crise. Lufthansa va se séparer d'ici 2023 de 150 appareils, et a déjà supprimé près de 30.000 emplois sur 130.000, entraînant 1,1 milliard d'euros d'économies sur les 1,8 milliard visés.

Ces mesures doivent permettre d'économiser 3,5 milliards d'euros par an à partir de 2024, notamment avec 1,8 milliard d'euros de frais du personnel en moins. La compagnie voit les choses en grand et vise une marge opérationnelle ajustée d'au moins 8% en 2024, contre 5,6% en 2019. De plus, l'assemblée générale des actionnaires a autorisé mi-juin une prochaine levée de fonds, qui pourrait atteindre jusqu'à 5,5 milliards d'euros afin de rembourser l'aide publique qui l'a sauvée de la faillite.

