Air France-KLM et CMA CGM désormais officiellement alliés dans le cargo

C'est la phase 2 du plan concocté par CMA CGM et Air France-KLM. Après être venu à la rescousse du groupe de transport aérien en devenant actionnaire de référence il y a un an, le transporteur marseillais met désormais en œuvre une coentreprise commerciale avec ce dernier sur le fret aérien. Ce « partenariat stratégique de long terme », prévu dès l'an dernier, a été officiellement lancé ce lundi 3 avril.

La nouvelle coentreprise permettra aux deux partenaires d'accroître fortement leurs capacités respectives. Elle regroupera d'une part Air France-KLM Martinair Cargo, division du groupe Air France-KLM qui combine les capacités de fret des trois compagnies, et d'autre part CMA CGM Air Cargo, filiale du groupe CMA CGM lancée en 2021.

Prévue pour une durée initiale de 10 ans, la contrepartie disposera d'une flotte de douze avions tout cargo : quatre 747-400 ERF/BCF et deux Boeing 777F pour Air France-KLM, auxquels s'ajoutent les quatre Airbus A330F et deux Boeing 777F de CMA CGM. Des commandes sont aussi en cours des deux côtés : huit A350F pour Air France KLM Martinair Cargo et quatre pour CMA CGM Air Cargo, qui a aussi commandé deux 777F supplémentaires.

Des avions et des soutes

Ces avions ne seront néanmoins pas entièrement consacrés à l'activité de la coentreprise. Dans leur communiqué, les deux groupes précisent qu'ils pourront continuer à les déployer de « manière indépendante sur des destinations ne relevant pas de leur coopération ».

Si cet apport semble une bonne chose pour Air France-KLM, qui avait vu sa flotte tout cargo se réduire comme peau de chagrin à la fin des années 2000 lors du passage de Florence Parly à la tête du cargo chez Air France, la véritable aubaine est pour CMA CGM. En effet, ce partenariat comprend les soutes de la flotte passagers d'Air France-KLM, soit environ 500 avions dont 160 long-courriers. Or, ces soutes représentent 80% des 1.000 tonnes de fret transportées par le groupe chaque année.

Sur le plan commercial, les équipes des deux groupes offriront un guichet unique aux clients, notamment via une plateforme en ligne baptisée « myCargo ». Développée par Air France-KLM, elle intègre l'offre de CMA CGM depuis le 20 mars. Des offres combinées sont ainsi disponibles pour accroître l'offre et gagner en flexibilité. Adriaan Den Heijer, vice-président chargé du cargo chez Air France-KLM et responsable de l'équipe de coopération, s'est ainsi réjoui de ce partenariat qui « va accélérer le développement de notre activité cargo, un métier stratégique pour le groupe Air France-KLM, en ouvrant un large éventail de nouvelles opportunités, en termes d'offre, de destinations et de solutions pour nos clients. »

Les deux partenaires mettent notamment en avant la complémentarité de leurs réseaux cargo respectifs, avec un ensemble de 17 destinations régulières. Ainsi KLM et Martinair sont les plus développées au départ d'Amsterdam avec des dessertes sur l'Amérique latine, ainsi que l'Afrique de l'Est et australe. Air France dessert pour sa part le Japon. Enfin CMA CGM dispose d'un réseau vers la Chine et l'Inde, qui s'étendra bientôt jusqu'à Abu Dhabi.

Le marché n'est plus à la fête

Malgré une présence aux Etats-Unis, ces derniers ne seront pas intégrés au réseau commun. En effet, le périmètre du partenariat exclut l'Amérique du Nord, avec le Mexique et le Canada, ainsi que la Turquie, pourtant de plus en plus stratégique dans les réseaux logistiques, Maurice et enfin la Russie. Pour les autres pays, les accords nécessaires ont été obtenus des différentes autorités concernées.

Reste désormais à transformer l'essai dans un contexte redevenu morose après l'explosion du trafic cargo pendant la pandémie. En janvier, l'Association internationale du transport aérien (IATA) annonçait un onzième mois consécutif de recul des volumes de fret transportés par rapport à l'année précédente. Air France-KLM a d'ailleurs vu son trafic cargo baisser de 15 % en 2022 par rapport à 2021, à 7 milliards de tonnes transportées au kilomètre (TKT), malgré une hausse de capacité de 16 %. Air France-KLM et CMA CGM vont donc devoir être prudents dans le déploiement de leurs nouvelles capacités tout cargo.