Oman Air rejoint l'alliance Oneworld avec l'appui de Qatar Airways

Moins d'un an après avoir annoncé son intention d'intégrer Oneworld, l'une des trois grandes alliances globales de compagnies aériennes, Oman Air a été élu comme membre désigné. Au cours d'une rapide cérémonie protocolaire, tenue à l'occasion de l'assemblée générale de l'IATA à Doha (Qatar), le directeur général de la compagnie Abdulaziz Al Raisi et son homologue de Oneworld Rob Gurney ont officialisé cette future arrivée. Oman Air devrait devenir membre de plein droit en 2024, date à laquelle elle bénéficiera des avantages opérationnels offerts par Oneworld.

S'il ne ferme pas la porte à une activité de hub à Mascate avec 41 destinations desservies dans 20 pays, Abdulaziz Al Raisi a affirmé que la priorité de sa compagnie était de développer le trafic point-à-point et d'attirer de plus en plus de personnes à Oman. Il rappelle ainsi l'objectif de 11 millions de visiteurs d'ici 2040 érigé comme l'un des piliers du plan stratégique "Oman 2040 Economic Vision" et compte sur l'apport de Oneworld pour y arriver.

Cette intégration d'Oman Air arrive un peu plus d'un an après celle d'Alaska Airlines, et Royal Air Maroc un an auparavant. Mais aussi deux mois après la suspension de la compagnie russe S7 Airlines. Oman Air va donc devenir le 15e membre de l'alliance.

Appui de Qatar Airways

Avec Oman Air, Oneworld continue de se renforcer au Moyen-Orient, où elle compte déjà comme membres Qatar Airways depuis 2013 et Royal Jordanian depuis 2007. D'ailleurs, l'intégration d'Oman Air a été facilitée par l'appui de son partenaire stratégique et membre influent de Oneworld, Qatar Airways.

Abdulaziz Al Raisi a ainsi remercié personnellement Akbar Al Baker, directeur général de Qatar Airways et président du comité directeur de Oneworld, pour son soutien. Par voie de communiqué, ce dernier a salué l'arrivée de ce "nouveau membre avec une excellente réputation, mais aussi d'un magnifique pays".

Si le soutien de Qatar Airways est précieux pour Oman Air, le contraire pourrait aussi être vrai en cas de nouvelle querelle avec les autres membres de Oneworld. Entre 2018 et 2019, le torchon avait brûlé entre American Airlines, Qantas et la compagnie du Golfe. Le groupe américain avait notamment décidé d'arrêter tous ses accords de "code share" avec Qatar Airways, la considérant davantage comme une menace que comme un partenaire. En réponse, Akbar Al Baker avait menacé de quitter Oneworld pour créer sa propre alliance. Avant de se raviser.

Les choses avaient fini par se tasser, American Airlines et Qatar Airways signant même un partenariat "stratégique", basé sur un accord de code share d'envergure en février 2020, juste avant la pandémie.

Les 25% du capital d'IAG que détient Qatar Airways avait forcément dû jouer, le groupe européen (maison-mère de Bristish Airways et Iberia notamment) étant le principal partenaire d'American Airlines. Sans avoir la même envergure qu'IAG bien entendu, Oman Air constituera donc un soutien supplémentaire pour Qatar Airways.