RER métropolitains : chaque territoire devra contribuer au financement

« Un super objectif pour l'écologie, l'économie et la qualité de vie ». C'est en ces termes pour le moins enthousiastes que le président Macron avait annoncé, fin novembre 2022, un objectif de dix villes métropolitaines équipées en RER sur le modèle de la région-capitale. Objectif : réduire les trajets domicile-travail de banlieue à banlieue et, plus généralement, détourner les Français de la voiture individuelle.

Des paroles aux actes, la Première ministre, Elisabeth Borne, s'apprête à annoncer un plan de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 rien que pour le transport ferroviaire, sur la base du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures (un organe administrativo-politique inconnu du grand public chargé de plancher sur le sujet).

La Société du Grand Paris au coeur du dispositif

Le financement sera précisé dans les mois qui viennent. Au cœur de l'enveloppe qui devra être partagée par toutes les parties prenantes - collectivités territoriales, opérateurs et investisseurs -, se trouvent donc les désormais célèbres « RER métropolitains ». Aux côtés de SNCF Réseau, la Société du Grand Paris (SGP), l'établissement public qui construit le métro du Grand Paris Express, sera le pilote du chantier. Pour cela, l'Etat s'apprête à « prendre des dispositions législatives » pour modifier la structure de la SGP, explique Matignon dans un brief presse organisé juste avant le discours.

Serait-ce l'acte de naissance de la nouvelle filiale de l'établissement public d'Etat annoncée en mai 2022 et visant à « conduire des études en vue de la réalisation d'autres projets d'infrastructures », et précisément expertiser des projets se situant au-delà de la maîtrise d'ouvrage du métro francilien ? Les services de la Première ministre font en effet savoir que la Société du Grand Paris, également compétente en termes d'aménagement du territoire et d'intermodalité, jouera le rôle de « coordinateur » pour échanger avec les exécutifs locaux, projet par projet.

« D'ici au mois de mars, les préfets vont recevoir un pouvoir de négociation pour discuter avec les collectivités jusqu'au mois de juin. Nous allons utiliser les contrats de plan État-région (CPER), qui n'ont pas de partie mobilité aujourd'hui », précise Matignon.

« Pas de clé de financement universelle »

De même que le modèle de financement de la SGP, reposant à la foi sur des recettes fiscales dédiées - taxe sur les bureaux franciliens par exemple -, le recours à l'emprunt et des levées de fonds sur les marchés financiers -, sera « dupliqué » pour « ouvrir le champ des possibles », poursuit le cabinet d'Elisabeth Borne.

En clair, chaque projet de RER métropolitain pourrait faire l'objet d'une société de financement dédiée, comme c'est le cas pour le projet GPSO qui comprend la LGV entre Toulouse et Bordeaux. Par exemple, sa société de financement va recourir a une taxe spéciale d'équipement de quelques euros par an sur chaque foyer fiscal, ainsi qu'une taxe additionnelle reliée à la taxe de séjour.

« Mais il n'y aura pas une clé de financement universelle pour tous les projets, ce sera du projet par projet en fonction des besoins remontés par les élus locaux », dessine l'entourage de la Première ministre.

Pour financer au global ce futur plan de 100 milliards d'euros d'investissement sur le ferroviaire, le gouvernement « va devoir trouver de nouvelles recettes budgétaires », prévient-on du côté de Matignon. Devraient être mis à contribution certains secteurs du transport « plus émetteurs de gaz à effet de serre », comme le transport aérien ou les sociétés d'autoroute, « compte tenu de leurs profits » pour ces derniers.

