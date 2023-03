Taxis, poids lourds, transports collectifs : ces métiers où les femmes sont sous-représentées

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes imposé aux entreprises a été publié. Si, cette année, le gouvernement s'est félicité d'une note moyenne en progression, les disparités selon les secteurs demeurent. Et parmi ceux qui présentent le moins de femmes, on peut noter le secteur des transports. Dans certains métiers comme celui de chauffeur de taxi ou de conducteur routier, la part des femmes n'atteint pas les 5%. Stéréotypes, sécurité, manque de visibilité... nombreux sont les freins depuis des années et plusieurs entreprises tentent de les faire tomber.

20% de femmes en moyenne

Au total, le secteur du transport regroupe 1,4 million de salariés en France, dont en moyenne 20% de femmes. Sur l'ensemble des emplois, la partie tertiaire (ressources humaines, communication...) affiche une répartition quasi-égalitaire dans la proportion d'hommes et de femmes, tandis que les métiers "de terrain" présentent des résultats nettement plus faibles. Par exemple, si les conductrices de transports sanitaires comme les ambulances sont près de 40%, les conductrices de poids lourds ne représentent que 4% des effectifs.

Même son de cloche du côté des chauffeurs de taxi où le taux de féminisation est sensiblement identique à celui des chauffeurs de poids lourds. Du côté de la RATP, on affiche les mêmes 20%, avec là encore, une plus forte représentation des femmes dans les catégories d'agents de maîtrise que celle des opérateurs dont les conducteurs de transports en commun.

Les stéréotypes persistent

Et ce taux de féminisation ne bouge pas depuis ces dix dernières années, selon l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL). Ces faibles proportions sont liées à plusieurs freins, notamment celui de la représentation de ces métiers. Pour l'observatoire, les métiers de la conduite de poids lourds sont associés au sacrifice de la vie personnelle lié aux horaires décalés et au temps passé sur les routes. Un jugement erroné selon l'OPTL, puisque la grande majorité des conducteurs rentrent chez eux tous les soirs. Idem pour le stéréotype selon lequel il est nécessaire d'avoir de la force pour exercer ces métiers.

« Dans le métier de chauffeur de transport sanitaire, il y a beaucoup plus de femmes que dans tout autre domaine de transport parce que nous sommes dans le soin. Or, transporter des brancards avec des personnes dessus est souvent plus lourd que tout autre marchandise et cela ne choque personne », souligne l'OPTL.

Pour les chauffeurs de taxi, le motif d'insécurité est souvent avancé. Un stéréotype balayé par la compagnie de taxis G7 qui assure dans une étude de l'ensemble de ses conductrices que 95% d'entre elles se sentent en sécurité dans leur métier. « Il n'y a pas plus de contraintes dans ce métier pour les femmes que pour les hommes », souligne Laurent Guiral, directeur du réseau pour G7.

Des campagnes de sensibilisation et des formations pour inverser la tendance

Afin d'améliorer ces chiffres encore très bas, les entreprises s'engagent pour améliorer l'image du secteur des transports auprès des nouvelles générations ou des personnes en reconversion professionnelle. L'OPTL, par exemple, intervient directement à la source de la problématique en organisant des formations professionnelles dans les lycées ou encore chez Pôle emploi. La RATP a quant à elle exprimée son souhait d'augmenter le nombre de femmes au sein de ses rangs par la voix de Jean Castex : « cette année la RATP va recruter 4.900 CDI et nous espérons que les talents féminins seront nombreux à nous rejoindre sur tous nos métiers ».

Pour G7, l'accent est mis sur une vaste campagne de promotion du métier de conducteur de taxi et un objectif clair de 10% de femmes d'ici 2030. Ce seuil est, selon l'entreprise, « une base pour faire tomber les idées préconçues du métier ». Une ligne téléphonique destinée uniquement aux femmes sera mise en place ainsi que des dispositif de mentoring pour les nouvelles arrivées dans le métier. Une série de mesure pour « donner l'exemple » à l'ensemble de la profession dans les prochaines années.