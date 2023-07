Décarbonation : Sept entreprises cotées vont coacher des PME pour atteindre leurs objectifs climatiques

Les grands groupes s'allient aux petites entreprises. Ce jeudi 13 juillet, sept grands groupes, dont certains qui font partie du CAC40, ont signé « l'Alliance Pacte PME ». Par cette charte, les signataires s'engagent à accompagner plusieurs milliers de PME dans leur stratégie de décarbonation. Aéroports de Paris, Bouygues construction, EDF, Engie, Sanofi, Schneider Electric et Thales ont signé ce pacte aujourd'hui en présence d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME et du Commerce. L'objectif est d'accompagner 3.400 PME à l'horizon 2025, un « cap ambitieux », d'après Olivia Grégoire qui s'est exprimée lors d'un discours au ministère de l'Économie, après la signature du pacte.

« Les PME représentent un quart des émissions » du secteur de l'industrie en France, a déclaré Olivia Grégoire. Leur « décarbonation permettrait d'éviter 13 millions de tonnes de CO2 par an, une contribution nécessaire à l'atteinte de nos objectifs climatiques », a ajouté la ministre.

Ce dispositif, qui concerne principalement les partenaires commerciaux des grands groupes, est piloté par l'association Pacte PME, fondée en 2010, qui réunit grandes entreprises, collectivités, ETI et PME. À terme, l'objectif est « d'avoir au moins quinze voire vingt grands groupes à terme du Pacte PME » engagés, a déclaré François Perret, directeur général de la structure.

Des trajectoires adaptées aux différentes PME

Trois parcours ont été définis par Pacte PME et s'adaptent à la situation des entreprises. Le premier a vocation à accompagner les PME « qui n'ont pas commencé leur décarbonation vers (l'établissement d'un) bilan carbone », a détaillé François Perret. « Le démarrage des premiers bilans carbone aura lieu à l'automne 2023 », a promis le directeur général.

Un autre parcours est dédié à celles qui ont déjà établi leur bilan carbone et qui doivent à présent de définir un plan d'actions.

Enfin, le troisième s'adresse aux « 10% » des entreprises les plus avancées dans ce processus, ont besoin de mettre en place des « solutions opérationnelles ».

Un financement partagé entre l'Etat et les grands groupes

En ce qui concerne le financement de cette initiative, Olivia Grégoire a d'ores et déjà annoncé la contribution de son ministère, présentée comme « évident[e] ». Le cabinet de la ministre a indiqué que l'Etat s'engagerait à hauteur de 650.000 euros en 2023, précisant que « le reste de l'enveloppe est [subordonné] à la performance de cette première année et aux arbitrages des futurs projets de loi de finances ».

François Perret, lui, prévoit une aide de l'État de « 1,7 million d'euros sur 3 ans pour financer le fonctionnement de l'Alliance Pacte PME », soit presque la moitié du financement total, qu'il évalue à 3,5 millions d'euros sur cette même période.

Les grands groupes apporteront le reste. Ils participeront quant à eux en dédiant des ressources humaines à ce dispositif, c'est-à-dire « un ou plusieurs interlocuteurs pivots par grand groupe ».





Une plateforme dédiée à la transition écologique des PME etTPE En avril, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et la ministre des PME Olivia Grégoire annonçaient l'ouverture d'une plateforme afin d'aider les PME et les TPE dans leurs efforts de décarbonation. Interrogée par La Tribune, Olivia Grégoire avait dit vouloir « rassembler l'ensemble des opérateurs (Ademe, BPIFrance, CCI et CMA) et des offres existantes sur une plateforme unique. Il s'agit de faire un site internet qui soit l'unique point d'entrée pour les TPE et les PME, qui représentent aujourd'hui 99% du tissu économique français. Très concrètement, ce site doit permettre à tout chef d'entreprise d'avoir une première réponse à ses questions sur les outils qui existent à son service pour enclencher ou accélérer sa transition écologique ». « La transition écologique ne se fera pas sans toutes les entreprises. L'objectif est de mettre en place une méthode pour faire en sorte que les PME et les TPE ne soient pas les oubliées de la transition écologique », avait ajouté Christophe Béchu.





