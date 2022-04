Macron en thérapie pour éviter la cohabitation

Le grand OUF de soulagement du second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier n'a pas fait long feu. Bien que saluée dans le monde entier comme une nouvelle victoire contre les "populismes", la réélection d'Emmanuel Macron pose beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Malgré un score qui en fait l'un des présidents de la République les mieux élus et réélus de la Ve République, Emmanuel Macron l'a compris et les Français l'ont mesuré à l'occasion de la triste soirée de victoire du 24 avril sur le Champ de Mars. Malgré les scintillements de la tour Eiffel, malgré l'hymne européen, aucune joie n'a bercé cette nuit de victoire. Une victoire à la Pyrrhus avons-nous écrit, avec le choc d'une Marine Le Pen à 42% et 2,5 millions de voix de plus qu'il y a cinq ans. La France est bien l'homme malade de la démocratie en Europe et son élection présidentielle de 2022 ne vend pas du rêve, mais un douloureux réveil à la réalité, celui d'un pays fracturé comme rarement.

Une victoire déjà éclipsée par les Législatives aussi, note Marc Endeweld, alors que dès le 24 avril, Marine Le Pen s'est posée en principale opposante et en chef du rassemblement des « républicains patriotes », au nom desquels elle va mener la bataille du troisième tour au Parlement. Surtout, le vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon a donné des ailes au leader de l'Union Républicaine qui espère réussir l'absorption de toute la gauche jusqu'à ses franges écologiques. Les appareils du PS et d'EELV vont à la soupe, au risque d'achever ce qui restait de cohérence et de dignité à leurs convictions. Imagine-t-on Jean-Luc Mélenchon en Premier ministre de cohabitation après le 19 juin si une majorité de Français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ou bien seulement par défaut décidaient de se venger dans les urnes en juin ? Les deux projets étant incompatibles, sur l'Europe, le nucléaire et la vision de la République, le scénario est improbable mais maintient une pression sur le président réélu à la recherche d'une voie de passage bien étroite, y compris avec ses propres alliés. Edouard Philippe et François Bayrou se montrent de plus en plus empressés et gourmands face à un Macron qui ne veut pas d'un destin à la Chirac. Jupiter ne veut pas finir en "roi fainéant" réduit à l'impuissance.

Certes, on ne peut exclure que les Français, comme ils l'ont toujours fait, redonnent une majorité présidentielle au président réélu. Mais, même dans ce cas, Macron 2 ne connaîtra pas l'état de grâce de Macron 1. Pas de "blablabla", il lui faut passer à l'action pour trouver la ou le nouveau Premier ministre qui sera en mesure de tenir une France ingouvernable, d'appliquer loyalement son programme économique et social, notamment les retraites, et surtout d'incarner et mettre en œuvre « la planification écologique » que Macron le pickpocket vient de chiper dans l'escarcelle de Mélenchon. En thérapie démocratique, le Macron nouveau de 2022 est devenu copain avec les syndicats, alors qu'il avait dénoncé les corps intermédiaires en 2017. Il s'est converti à l'urgence écologique mais sans dire très précisément comment il compte s'y prendre pour concilier fin du monde et fin du mois.

Pour la fin du mois, une nouvelle loi sera votée début juillet pour toutes les mesures anti-crises, du bouclier énergétique au chèque alimentaire en passant par la protection des professions impactées par la flambée du prix des carburants. Mais les vrais 100 jours qui commenceront au lendemain des législatives dépendent évidemment de la majorité présidentielle qui sortira des urnes et, surtout, de la capacité du chef de l'Etat à fabriquer un accord autour de la réforme des retraites sur laquelle repose l'essentiel du financement de ses « mesures de progrès » : indexation des pensions sur l'inflation, minimum vieillesse revalorisé à 1.100 euros, plan dépendance et équilibre général du régime par répartition.

C'est la fragilité du projet d'Emmanuel Macron : sans le report de 4 mois par an de l'âge légal de départ pour le porter à 64 ans en 2027, le château de cartes s'effondre. Et c'est une France surendettée et menacée par la hausse des taux d'intérêt qui impose à la vue de tous le spectre, non pas de la faillite, mais de lendemains budgétaires qui déchantent. Fanny Guinochet donne le programme des 100 jours d'un second quinquennat encore bien flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.

Et ce d'autant plus que l'économie française (et européenne) est en panne. L'Insee vient de nous révéler que la croissance a stagné au premier trimestre avec une forte chute des dépenses de consommation des ménages et l'investissement des entreprises déjà impactés par l'inflation et la flambée des prix de l'énergie.

La guerre en Ukraine a été un tournant et nul ne peut exclure une entrée de l'Europe en récession d'ici la fin de l'année, si la menace de coupure de l'accès au gaz russe se confirme. Présider la France au cours des cinq années qui viennent risque donc de ne pas être un cadeau, d'où la gravité affichée par Emmanuel Macron que l'on sent changé par les événements. Comment éviter dans ce contexte un embrasement social et une crise des gilets jaunes puissance N ? Voire de gilets rouges ou noirs si les Législatives n'offrent pas de représentation à la colère qui s'est exprimée en avril. En l'absence de proportionnelle, c'est le danger de la rue qui est en vue. Comme le note Grégoire Normand, dans ce paysage politiquement profondément bouleversé, le vote pour l'extrême droite étend ses territoires et sa colère sera décuplée s'il ne peut pas s'exprimer à l'Assemblée nationale.