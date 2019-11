Comment unir la France après la longue crise des « gilets jaunes »  ?

Un an après la crise des « gilets jaunes », le malaise est toujours palpable. Malgré les multiples voyages ­d'Emmanuel Macron partout en France, malgré ses nombreuses tentatives pour reprendre le dialogue avec les élus locaux, le pays sait inconsciemment qu'il est toujours divisé entre une « France d'en haut » et une « France d'en bas », entre les métropoles et la France dite « périphérique », comme l'assène le géographe Christophe Guilluy.

Ces analyses binaires, purement économiques, sont pourtant à manier avec précaution. L'anthropologue Emmanuel Todd et le démographe Hervé Le Bras en proposent d'ailleurs une autre, à la fois religieuse et anthropologique dans leur essai Le Mystère français, dans lequel ils rappellent l'influence dans notre vie politique des fractures du passé : « Le républicanisme, le communisme et la CGT se sont épanouis dans l'espace central et méditerranéen. La droite traditionnelle, la CFTC puis la CFDT ont trouvé leur assise dans les bastions catholiques périphériques. L'opposition de ces deux France a constitué la structure fondamentale de la vie sociale et politique française durant les années 1789-1960 ». Ajoutant : « Cette division de l'espace...