COVID-19 : Armageddon Economique ?

La Chine, premier pays touché (et massivement), a exporté le COVID-19 aussi efficacement que tout ce qu'elle produit. Pendant plusieurs semaines, les marchés financiers ont relativisé l'importance du phénomène et ce, malgré la quasi mise à l'arrêt de l'« usine du monde ». Mais le lundi 9 mars et surtout le jeudi 12 mars, ce qui devait arriver arriva : les bourses ont soudainement dévissé avec une chute brutale des cours et un effondrement spectaculaire des prix du pétrole. Les jours qui ont suivi ont témoigné de la grande nervosité des marchés.

Et ce n'est pas fini.

La propagation de l'épidémie à l'Europe était pourtant prévue. Mais son ampleur en Italie, pays littéralement ravagé depuis fin-février, l'accroissement dramatique des cas dans le reste de l'Europe et son expansion aux États-Unis ont commencé à semer le doute et l'inquiétude puis avant de déclencher un violent décrochage. L'arrivée massive du COVID-19 dans notre partie du monde (Europe et Etats-Unis) où la consommation constitue le cœur de l'économie, a éveillé le spectre d'une récession majeure, avec son cortège d'entreprises en grande difficulté et d'explosion de faillites. Les investisseurs en ont tiré les conséquences et ont vendu massivement des actions qui leur brûlaient les doigts pour se réfugier vers les obligations souveraines des pays considérés comme sûrs. La violente chute des cours du pétrole répondait, elle, à une problématique connexe, mais aggravée par la guerre des prix que se livrent l'Arabie Saoudite et la Russie, guerre qui a un double objectif : préserver leurs parts de marché respectives face à une demande en baisse et sans doute une volonté commune de couler le pétrole de schiste américain.

A présent, tout le monde s'interroge : où tout cela va-t-il nous mener et notamment en France ? Le FMI comme l'OCDE révisent à la baisse la croissance mondiale de semaine en semaine. Nous savons d'ores et déjà que 2020 sera une très mauvaise année pour l'économie mondiale. Faut-il craindre pour autant une grave crise économique et financière ? Cette question peut paraitre cynique tant le bilan humain de cette épidémie nous choque. Mais elle se pose avec acuité pour la suite.

La formidable chute des bourses, plus de 30% en quelques semaines, n'est pas seulement un « problème de riches ». En effet, le sentiment d'appauvrissement que cette dégringolade provoque dans les catégories sociales supérieures a un effet considérable sur la consommation de nombreux biens et services dits « de luxe » qui génère de l'emploi pour des millions de personnes dans nos pays. A contrario, la baisse colossale des cours du pétrole n'est, quant à elle, pas une catastrophe car elle allègera la facture de nombreux pays importateurs et représentera un gain significatif de pouvoir d'achat pour des milliards de gens à travers le monde.

Tout n'est donc pas noir. La Chine, berceau de l'épidémie, est en train de gagner la bataille grâce aux mesures drastiques qu'elles a prises. Le Japon et les tigres asiatiques (Taiwan, Corée, Viet Nam, Singapour, Hong-Kong) continuent à résister. L'Inde semble y échapper, comme pour le SRAS en 2003, l'Afrique et l'Amérique Latine paraissent peu touchées. C'est à l'Ouest que tout se joue maintenant. Il est à craindre que l'Europe et les États-Unis soient confrontés à des dizaines de milliers de cas et des milliers de morts au cours des prochaines semaines qui seront éprouvantes. Avec l'aggravation de la crise épidémique, les gouvernements en viennent progressivement aux mesures draconiennes de confinement qui s'imposaient depuis déjà des semaines.

Cela prendra du temps mais nous nous en sortirons.

Toutefois les dégâts économiques de cette pandémie seront énormes et frapperont tant les Etats que les systèmes bancaires. Les premiers engagent déjà des plans de remédiation dont le gigantisme donne le vertige avec des sommes qui vont approcher les 3.500 milliards de dollars avec un programme de 2.000 Mds pour les seules USA. Ces chiffres vont dépasser ce qui a été engagé pour combattre la crise de 2008 et détérioreront les déficits et les dettes publiques de manière historique. Ils seront aggravés par la baisse des recettes fiscales et sociales inhérentes à tout brutal ralentissement économique. Le FMI devra probablement venir au secours de certains pays émergents. En Europe, l'Italie nécessitera peut-être un plan de sauvetage très coûteux dont nous devrons exiger qu'il pèse principalement sur l'Allemagne. Celle-ci est en effet, depuis des décennies, la grande gagnante de la fuite de capitaux italienne comme en attestent les 500 milliards d'euros de créances Target 2 de la Bundesbank sur la Banque d'Italie.

Les banques quant à elles verront de nombreux débiteurs faire défaut. L'élément le plus inquiétant ici est l'endettement monstrueux des entreprises américaines : 10.000 milliards de dollars soit, selon le FMI, 47% de la dette totale des entreprises dans le monde ! Encore plus délirant : une bonne partie de cet argent est partie en rachat d'actions pour faire monter les cours de bourse... Ce qu'il faut absolument éviter c'est que les difficultés des sociétés endettées entrainent dans leur sillage les banques. Dans un tel scénario, ces dernières cesseront de prêter et créeront parallèlement un sentiment de panique parmi les déposants institutionnels et particuliers.

Les banques centrales, et en particulier la FED et la BCE, se sont engagés à assurer leur liquidité, ont baissé leur taux de refinancement et relâchent un peu les critères de solvabilité. Mais le plus important pour éviter une nouvelle crise financière, c'est que les Etats-Unis et les Etats européens, soutenus si nécessaire par le Mécanisme Européen de Stabilité (MES), s'engagent à recapitaliser leurs banques et leurs compagnies d'assurance si elles sont trop fragilisées par ce choc, mais à des conditions favorables pour la puissance publique et forcément pénalisantes pour les investisseurs privés. Plus question de nationaliser les pertes actuelles sans nationaliser les profits futurs.

La BCE a également annoncée, le 12 puis le 18 mars, une relance des achats de dettes souveraines et privées à hauteur de 1.050 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure va dans le bon sens. Le problème est qu'elle s'appliquera aux Etats à due proportion de la part qu'ils détiennent dans le capital de la BCE. En conséquence de quoi, c'est l'Allemagne qui en bénéficiera le plus alors que c'est le pays qui en a le moins besoin. Dans notre vision de restauration de l'autonomie monétaire des Etats, les pays les plus menacées de l'eurozone devraient pouvoir exceptionnellement demander à leur banque centrale d'agir en fonction de leur besoins nationaux légitimes et raisonnables, comme l'a récemment rappelé Marine le Pen, présidente du Rassemblement national.

En France, Emmanuel Macron a annoncé la couleur. Pas de limites à la dépense publique et à la dette pour combattre cette épidémie gravissime. Bruno Le Maire a promis une garantie de 300 milliards d'euros pour les prêts des TPE/PME et 45 milliards d'aides aux entreprises (montant jugé déjà insuffisant), combinant report de charges/impôts, une extension massive du mécanisme de chômage partiel et un fonds de soutien aux entreprises les plus touchées par les baisses d'activité. Le Ministre évoque une possible recapitalisation par l'Etat d'Air France et de certaines entreprises stratégiques. En ce qui nous concerne, il nous parait tout aussi nécessaire d'instrumenter la Banque Publique d'Investissement (BPI) pour recapitaliser des ETI mais aussi et surtout des milliers de PME et des dizaines de milliers de TPE qui seront probablement les plus fragilisées par cette crise. Cette institution est la mieux placée pour agir en faveur de ces entreprises qui maillent notre tissu économique et nos territoires. Elle devra innover et trouver des mécanisme simples, souples et rapides de recapitalisation adaptées aux besoins et à la taille des récipiendaires. La BPI pourra financer ce programme massif en émettant de la dette qui sera souscrite par le marché financier et financée par les achats d'actifs de la BCE.

Ces « paquets budgétaires » seront-ils suffisants pour garantir un puissant effet contracylique ? Tout dépendra de la durée de la crise sanitaire.

Venons-en à nos déficits. En 2020 il se situerait à 3,9% et le ratio de dette sur PIB s'installerait solidement au-dessus de 100%, selon Bruno Le Maire. Mais ces chiffres anticipent une baisse de PIB de « seulement » 1% en 2020. Peut-on y croire quand on entend Mme Lagarde nous dire le 17 mars qu'elle s'attendait à « une récession considérable » ! Quant au chômage il est à craindre que son amélioration subira un coup d'arrêt. Tout chiffrage est à ce stade est hasardeux.

Ce qui est sûr, c'est que nous sortirons de ce cauchemar sanitaire d'ici quelques mois avec une France plus affaiblie que jamais et qu'un retour à la normale en 2021 ne réanimera pas. Les Français se retrouveront en 2022 au pied du mur avec le sentiment d'« un quinquennat pour rien ». S'offrira alors à eux le choix entre continuer avec une logique qui, au fil des années et des gouvernements tour à tour socio-libéraux et néo-libéraux mais toujours mondialistes, nous a menée à cette impasse économique ou bien choisir une autre voie et une autre stratégie. Le président de la République nous a indiqué le 12 mars qu'au terme de cette crise, il envisageait des « ruptures » dans le sillage d'une énième condamnation du « repli nationaliste. » Nous savons ce que cela signifie : cosmétiquement moins de mondialisme, toujours plus d'Europe mais pas moins d'immigration. Ce dont nous avons besoin c'est de moins de mondialisme, de plus de France, de l'arrêt de l'immigration accompagnée du rapatriement des étrangers qui, par leur comportement délictueux et /ou le fardeau social qu'ils représentent, n'ont plus leur place chez nous. Mais le plus urgent est un plan de redressement économique basé sur la reconquête de notre compétitivité par la baisse ciblée et conditionnelle des prélèvements sur les entreprises, ainsi que d'une protection contre le prédateur global qu'est la Chine. Nous aurons besoin d'une vigoureuse reprise en main de nos finances publiques par des actions fortes contre la déperdition de recettes fiscales (fraudes, niches fiscales, contribution nette à l'UE, etc. ) et des choix budgétaires clairs et assumés en faveur des service publics sociaux et régaliens au détriment de l'inondation générale d'argent public qui nous ruine.