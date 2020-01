[6/6] Municipales : Rennes se transforme pour accueillir toujours plus d’habitants

À Rennes, la question du logement, de la construction et de l'urbanisme va prendre sa part dans la campagne des municipales : les prix de l'immobilier continuent de s'envoler (2 740 euros en moyenne au mètre carré dans l'ancien) et la métropole accueillera environ 90 000 nouveaux habitants en 2035 (443 192 actuellement, + 1,4 % par an, 216 815 à Rennes, + 0,7 % par an).

De nombreux Rennais reprochent à la maire sortante Nathalie Appéré (PS) sa politique de construction débridée et de densification par la hauteur. Ces six dernières années, la ville (avec la métropole) s'est engagée dans de grands projets structurants (nouvelle gare et LGV, deuxième ligne de métro...) et une politique de renouvellement urbain associant mixité sociale, accès facile aux commerces, aux écoles, aux emplois et innovation architecturale. À travers des programmes comme la tour d'habitation de 17 étages à Maurepas-Les-Gayeulles ou la nouvelle ZAC de Baud-Chardonnet, l'objectif affiché était de « réveiller la skyline » de Rennes tout en n'excluant pas les classes moyennes et modestes.

« Ces six années ont donné aux habitants un sentiment d'urbanisme brutal », a attaqué Carole Gandon, la candidate de LREM,...