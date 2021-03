Île-de-France : moins d'investissements étrangers, mais plus d'emplois créés

Malgré « une année dramatique, une année hors-norme », selon la présidente Valérie Pécresse, l'Île-de-France s'est affirmée en 2020 comme « un refuge solide » pour les investissements directs étrangers (IDE). A la clé : 10.797 emplois créés, contre 9.660 en 2019. « C'est un nouveau record ! » s'est exclamée, ce 16 mars 2021, la présidente (Libres !) du conseil régional.

91 communes bénéficiaires

Entre l'année précédente et l'année dernière, la quantité d'IDE a pourtant diminué en Île-de-France, comme partout en France et dans le monde (- 33% à - 42%). De 415 investissements directs étrangers en 2019, la région francilienne en a recensé 336 en 2020. Dans le détail, 225 créations d'IDE en 2020 contre 321 en 2019, et 94 extensions d'investissements directs étrangers versus 111.