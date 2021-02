Emmanuel Grégoire ne parle plus de reconfinement à Paris pendant trois semaines. En conférence de presse ce vendredi 26 février, le premier adjoint d'Anne Hidalgo a évoqué "une hypothèse" et promis de "travailler avec les représentants d'intérêt économique et les acteurs sectoriels - de la restauration, culturels - afin de retrouver une forme de retour à la vie normale au printemps".

"Ultime recours sanitaire"