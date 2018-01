Apple va payer 38 milliards de dollars en "impôt de rapatriement"

Réputé pour ses pratiques d'optimisation fiscale, Apple consent à payer un "impôt de rapatriement". Le fabricant d'iPhone va débourser 38 milliards de dollars (un peu plus de 30 milliards d'euros) d'impôts sur ses bénéfices réalisés à l'étranger, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué de presse. "Un paiement de cette ampleur serait le plus important de ce type jamais fait", poursuit le géant américain, première capitalisation boursière mondiale à plus de 910 milliards de dollars. Lors du dernier pointage en novembre dernier, Apple disposait d'une folle trésorerie de 268,9 milliards de dollars - dont plus de 252 milliards sont réputés stockés à l'étranger, selon le Wall Street Journal.

Apple entend ainsi profiter de la réforme fiscale américaine, adoptée en décembre dernier. Auparavant, les bénéfices réalisés par les multinationales à l'international échappaient totalement à l'impôt tant qu'ils restaient stockés à l'étranger. Ils se retrouvaient imposés à 35% uniquement s'ils étaient rapatriés aux États-Unis. Avec la réforme fiscale, les entreprises américaines peuvent rapatrier leurs bénéfices à des taux variant entre 15,5% (réserves liquides) ou 8% (autres réserves). Cette imposition, qui n'est due qu'une seule fois, pourra être étalée sur 8 ans.

55 milliards de dollars pour les fournisseurs et sous-traitants

Le président américain Donald Trump s'est empressé d'applaudir la nouvelle sur le réseau social Twitter. "J'avais promis que ma politique permettrait à de grandes entreprises comme Apple de ramener d'énormes sommes aux États-Unis. Génial de voir Apple le faire dans la foulée des baisses d'impôts", a-t-il tweeté, évoquant une "immense victoire pour les travailleurs américains et les États-Unis". Car la firme à la pomme a également annoncé vouloir contribuer "directement à l'économie américaine" à hauteur de 350 milliards de dollars sur cinq ans. Cette somme comprend déjà "le rythme actuel des dépenses d'Apple avec les fournisseurs et les sous-traitants locaux - estimé à 55 milliards de dollars pour 2018". Depuis 2016, ce montant est estimé à 50 milliards de dollars par an.

De nouveaux investissements sont tout de même prévus. Le géant américain compte dépenser 10 milliards de dollars dans un nouveau projet de data center. Apple détient déjà de tels centres dans 7 états américains - dont l'Oregon, l'Arizona et le Nevada. La construction d'un nouveau campus est également prévue afin d'accueillir les services d'assistance technique aux clients du groupe. Sa localisation n'a pas encore été précisée. Enfin, Apple a lancé en mai dernier un fonds d'un milliard de dollars dédié à l'industrie de pointe aux États-Unis. Celui-ci va désormais être doté de 5 milliards de dollars. Le Pdg du groupe, Tim Cook, a décrit cette initiative comme un cercle vertueux. "Si nous pouvons créer de nombreux emplois manufacturiers, ces derniers créeront davantage d'emplois autour d'eux parce que vous avez un secteur de services qui se construit", expliquait-il lors de la création du fonds.

Création de 20.000 emplois américains

Au total, Apple s'engage à créer 20.000 emplois sur le territoire américain. L'entreprise revendique déjà 2 millions d'emplois aux États-Unis - dont 84.000 emplois directs dans 50 états. À titre de comparaison, la firme à la pomme embauchait directement 5.000 personnes aux États-Unis lors du lancement de l'iMac en 1998. La marque a régulièrement été visée par les sorties protectionnistes de Donald Trump. Ce dernier voulait "forcer Apple à produire ses ordinateurs et ses iPhone sur nos terres, pas en Chine." Avant de déclarer, en mars 2016, lors de sa campagne présidentielle: "En quoi ça nous aide qu'ils produisent en Chine ?"

À l'instar d'autres multinationales, comme Google, Apple est aussi critiqué par les autorités européennes pour ses pratiques d'optimisation fiscale. Début décembre, l'Irlande a annoncé un accord avec le fabricant d'iPhone afin de commencer à collecter début 2018 les 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus par Bruxelles. Un mois plus tôt, Apple faisait parti des entreprises citées dans le dossier des "Paradise Papers". Le groupe avait reconnu avoir placé ses liquidités à Jersey. Sur la petite île britannique, paradis fiscal notoire, le taux d'imposition des sociétés est de... zéro. Dans un communiqué, la firme à la pomme avait justifié son choix comme étant "spécifiquement" motivé par la volonté de "s'assurer que ses obligations fiscales et ses paiements aux États -Unis n'étaient pas réduits".