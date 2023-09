Face aux menaces de rappel, Apple va effectuer une mise à jour de l'iPhone 12

L'affaire semble rentrer dans l'ordre. En début de semaine, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) avait décrété que l'iPhone 12, commercialisé par Apple depuis 2020, ne pourrait plus être commercialisé en France. En cause, un dépassement des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain.

Concrètement, le téléphone en question dépasse de 1,74 watt par kilogramme (w/kg) la valeur limite réglementaire correspondant à l'énergie pouvant être absorbée par le corps humain lorsqu'il est tenu à la main (appelée DAS membres).

L'autorité française réclamait donc à Apple de « mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement » sur les exemplaires déjà vendus, sous peine de procéder à un rappel, précisait-elle dans un communiqué. Dans de nombreux cas similaires, les constructeurs mettent à jour leur appareil avant d'en arriver au retrait. Ce qui n'a pas été le cas d'Apple, confronté pour la première fois à cette procédure.

Une mise à jour de l'IPhone 12

Pour éviter un tel scénario, la marque à la pomme, qui avait deux semaines pour proposer des mesures correctives, a finalement décidé d'applique une mise à jour de l'iPhone 12 en France, afin de se conformer aux normes européennes sur le niveau d'émission d'ondes, comme l'a appris l'AFP ce vendredi 15 septembre auprès du géant californien et du ministre français délégué au Numérique.

Ce dernier avait assuré quelques jours plus tôt, dans un entretien au Parisien, avoir « confiance dans le sens des responsabilités de l'entreprise pour se conformer à nos règles ». Mais, « ma mission est de les faire respecter. Si elle ne le faisait pas, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation », avait-il néanmoins ajouté.

« Après discussions et comme demandé [mardi] par l'ANFR, le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12 », a-t-il cette fois indiqué, ce vendredi dans une déclaration transmise à l'AFP.

« Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs français afin de tenir compte du protocole utilisé par les autorités françaises de régulation », a souligné un porte-parole d'Apple dans une déclaration distincte. « Nous sommes impatients que l'iPhone 12 continue à être disponible en France », a-t-il ajouté.

« L'ANFR se prépare à tester rapidement cette mise à jour qui permettrait à terme de rendre le modèle conforme », a également déclaré Jean-Noël Barrot.

Pas de risque pour la santé humaine

Si Apple a décidé de se plier à la demande de l'ANFR, le fabricant de téléphone n'adhère pas pour autant à l'avis émis par cette dernière. Mardi dernier, il avait, en effet, contesté ses conclusions, assurant que l'iPhone 12 était conforme aux standards définis dans le monde.

Il pointe désormais du doigt « le protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français » et dément « tout problème de sécurité ». De fait, le dépassement de la mesure est probablement inoffensif. D'ailleurs, « la non-conformité détectée ne justifiait pas un rappel immédiat », assure l'ANFR. En outre, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine ».

Nouvel iPhone 15

Apple a néanmoins tout intérêt à faire oublier cette affaire au plus vite. Et pour cause, elle est intervenue au moment de l'annonce du lancement de quatre nouveaux modèles d'iPhone 15, deux montres connectées Apple Watch, et de nouveaux écouteurs AirPods.

Le 12 septembre, le groupe dirigé par Tim Cook présentait ainsi les nouvelles générations de ses produits phares lors de son grand événement marketing annuel de septembre, intitulé cette année « Wonderlust » (envie d'émerveillement). Et après la relative déception de l'iPhone 14 l'an dernier, Apple mise gros sur la révélation de l'iPhone 15.

