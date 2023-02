Tech for Future 2023 : découvrez les 6 gagnants du Grand Est (Strasbourg, Nancy, Metz, Mâcon, Troyes...)

Tech for Future 2023, c'est parti ! Après Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Paris et Nantes, le plus grand événement tech de France, fusion du Prix 10.000 startups pour changer le monde et du Think Tech Summit, a poursuivi jeudi 9 février à Strasbourg son tour de France des innovations de demain.

Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 22 startups des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Compté sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et Alsace Digitale.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 6 avril prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 6 avril sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech française et les défis autour de sa capacité à garantir à la France et à l'Europe sa nécessaire indépendance technologique, rendue plus cruciale encore par les crises géopolitiques et économiques mondiales. Le thème de cette année : « The Big Reset : la tech entre crise et renaissance ».

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Paris, Nantes et Lille. Au Grand Rex le 6 avril, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux non primés. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Lire aussiPrix 10.000 startups pour changer le monde : découvrez les 10 grands gagnants 2022 !

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Laurent Villemin, le président et CEO de 54 ans de Replace. Cette pépite de Woippy, en Moselle, dispose d'une technologie unique au monde qui lui permet de recycler mécaniquement les plastiques complexes qui actuellement sont enfouis ou incinérés. Dans une logique d'économie circulaire, Replace les transforme en produits longs finis ou semi-finis (tuteurs, piquets, poteaux, planches) 100% recyclés et 100% recyclables.

Dans la catégorie Industrie du futur, le vainqueur est Romain Baude, le président et cofondateur de 35 ans de Aprex. Ses logiciels d'intelligence artificielle à la pointe de l'état de l'art de la technologie en matière de traitement de l'image et de mesure optique, permettent de détecter, localiser et classifier n'importe quel type de défaut ou d'anomalie sur les produits de ses clients industriels. Fruit de 10 ans de R&D à Nancy, la technologie d'Aprex a déjà séduit des clients tels que EDF, Ynsect, Siemens, Saint-Gobain ou encore Faurecia pour automatiser l'inspection sur leurs outils de production.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), la gagnante est Laure Wagner, la cofondatrice et CEO de 40 ans de 1km A Pied. Le logiciel RH de cette pépite de Mâcon permet aux entreprises multisites de repenser la mobilité de leurs employés, en visualisant tous les trajets domicile-travail et en identifiant les employés qui pourraient gagner du temps de trajet et faire des économies de transport en étant réaffectés plus près de leur domicile. Lidl, Sodexo ou encore Point P utilisent la solution, avec un gain pour les employés d'en moyenne 20km par jour sur leur temps de trajet. Non négligeable pour le bien-être au travail et le pouvoir d'achat, d'autant plus dans un contexte de forte inflation et d'augmentation des prix de l'énergie.

Dans la catégorie Data & IA, le choix du jury s'est porté sur Farid Mariani, le CEO et président de 44 ans de Tech4Gaia. Cette startup strasbourgeoise commercialise pour les collectivités, les chercheurs et les entreprises dans le cadre de leur mesure d'impact, un système embarqué nommé Noehmi qui permet de monitorer les habitats domestiques et sauvages (notamment les colonies d'abeilles). Ses capteurs permettent de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et d'identifier leurs fragilités, afin de les restaurer. Les données du terrain, aujourd'hui peu accessibles, sont ensuite transposées sur une plateforme et mises à la disposition des chercheurs et des décideurs engagés dans la préservation de la biodiversité.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Victoire de Margerie, la PDG de 59 ans de Rondol, basée à Nancy. Sa technologie de rupture, unique au monde, permet aux laboratoires pharmaceutiques de diminuer jusqu'à 50% la présence des principes actifs dans les médicaments, pour les rendre moins coûteux pour les fabricants et plus tolérables pour les patients en supprimant les effets secondaires. Fruit de quinze années de R&D, sa machine miniature exploite les principes de l'extrusion à chaud appliquée à la pharmacie. La startup travaille actuellement à la reformulation du médicament contre le paludisme infantile pour supprimer 50% de son principe actif, ou encore avec le groupe Sequens pour enlever 30% du principe actif de l'aspirine et l'utiliser dans la lutte contre le cancer.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, la gagnante est Marie-Odile McKeeney, la cofondatrice de 26 ans de H'ability. Cette startup de Troyes développe et commercialise un dispositif médical d'aide à la rééducation par l'application de la réalité virtuelle. A destination des rééducateurs (kinésithérapeutes notamment), son logiciel personnalisable permet de stimuler sur les plans moteurs et cognitifs les patients en neurologie, orthopédie, traumatologie et gériatrie, afin de faciliter, d'accélérer et de démocratiser la rééducation.