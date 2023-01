Tech for Future 2023 : découvrez les 6 gagnants de Bordeaux et sa région

Tech for Future 2023, c'est parti ! Après Marseille, Lyon et Toulouse, le plus grand événement tech de France, fusion du Prix 10.000 startups pour changer le monde et du Think Tech Summit, a poursuivi vendredi 27 janvier à Bordeaux son tour de France des innovations de demain, agrémenté de débats sur les enjeux les plus brûlants de l'écosystème.

Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 25 startups de la région Nouvelle-Aquitaine sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la French Tech Bordeaux, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et Hemera.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 6 avril prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 6 avril sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech française et les défis autour de sa capacité à garantir à la France et à l'Europe sa nécessaire indépendance technologique, rendue plus cruciale encore par les crises géopolitiques et économiques mondiales. Le thème de cette année : « The Big Reset, la tech entre crise et renaissance ».

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 6 avril, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux non primés. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Lire aussiPrix 10.000 startups pour changer le monde : découvrez les 10 grands gagnants 2022 !

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Hugues Defreville, le CEO et cofondateur de 39 ans de Newheat. La startup bordelaise est un fournisseur de chaleur renouvelable qui propose des solutions de décarbonation à destination des grands consommateurs de chaleur, en particulier les réseaux de chaleur urbains et les grands sites industriels. Son activité est de développer, concevoir, construire, financer et exploiter des projets pouvant combiner récupération de chaleur fatale, solaire thermique et systèmes de stockage thermique courte et longue durée.

Dans la catégorie Industrie du futur, le vainqueur est Benoît Trouvé, le fondateur et CEO de Midipile Mobility. Cette pépite charentaise développe et produit en France un nouveau véhicule urbain durable, entre vélo cargo et voiture urbaine, 10 fois plus léger et 10 fois moins énergivore qu'une voiture thermique. Doté de quatre roues, d'un carrosse fermé et de pédales, il peut rouler jusqu'à 45km/h et déplacer 300kg de charge utile. Il se destine d'abord aux marchés de la logistique urbaine et industrielle, avec un modèle économique autour de la location au mois avec des services associés.

Dans la catégorie Data & IA, la championne du jury est Laure Courty, la fondatrice et CEO 45 ans de Waresito. Cette startup bordelais fédère des milliers de petits logisticiens partout en France -et demain en Europe- pour optimiser la logistique de ses clients -dont Ikea ou Leroy Merlin- jusqu'au dernier kilomètre. Waresito a construit le plus vaste réseau d'entrepôts logistiques sur le territoire, des entrepôts « à la demande » pour permettre à ses clients d'externaliser tout ou partie de leur logistique, d'ajuster en temps réel leurs capacités logistiques et de centraliser les données de tous leurs partenaires dans une seule plateforme connectée.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), la gagnante est Victoria Mandelfield, la fondatrice et directrice générale de Solinum. Pour faire face à une offre sociale complexe et lutter contre le non recours, Solinum a créé le Soliguide, le premier guide numérique solidaire qui centralise plus de 60.000 services et les rend accessibles sur un site internet, une application, sur papier, des bornes d'informations ou encore via une API. De l'aide l'alimentaire aux soins en passant par l'accompagnement social, tous les services utiles aux personnes en difficulté sont recensés et mis à jour sur la base de données. En 2022, ce sont plus d'1,8 million de recherches qui ont été réalisées sur Soliguide.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Arnaud Mascarell, le CEO de 49 ans de FineHeart. Cette medtech ambitionne de traiter les dizaines de milliers de patients atteints des formes les plus sévères d'insuffisance cardiaque chaque année, grâce à une pompe cardiaque miniaturisée (8cm) baptisée Icoms. Protégé par plusieurs dizaines de brevets et ayant validé sa phase pré-clinique, cette innovation de rupture s'implante de manière beaucoup moins invasive chez le patient et agit comme le fait l'assistance électrique d'un vélo : en aidant le cœur lorsqu'il est en difficulté, afin de rétablir un rythme cardiaque normal. Un marché de plus de 5 milliards de dollars dans le monde, et des essais cliniques sur l'homme prévus au printemps 2023.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, le vainqueur est Thomas Hennebel, le CEO de 28 ans de Dionymer. Cette biotech bordelaise de la chimie verte transforme tout type de déchets organiques alimentaires (comme des marcs de raisin par exemple) en matériaux polymères biodégradables, pour remplacer les polymères issus du plastique, soit 99% d'entre eux.