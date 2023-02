Tech for Future 2023 : découvrez les 6 gagnants de Paris et de l'Ile-de-France

Tech for Future 2023, c'est parti ! Après Marseille, Lyon, Toulouse et Bordeaux, le plus grand événement tech de France, fusion du Prix 10.000 startups pour changer le monde et du Think Tech Summit, a poursuivi jeudi 2 février à Paris son tour de France des innovations de demain.

Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 28 startups de la région Ile-de-France sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et l'incubateur Partech Shaker.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 6 avril prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 6 avril sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech française et les défis autour de sa capacité à garantir à la France et à l'Europe sa nécessaire indépendance technologique, rendue plus cruciale encore par les crises géopolitiques et économiques mondiales. Le thème de cette année : « The Big Reset : la tech entre crise et renaissance ».

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 6 avril, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux non primés. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Lire aussiPrix 10.000 startups pour changer le monde : découvrez les 10 grands gagnants 2022 !

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Bruno Adhemer, le cofondateur et président de 57 ans de Sublime Energie. Société à mission, Sublime Energie est une deeptech qui développe une technologie unique au monde de liquéfaction de biogaz. Celle-ci permet de connecter à coût compétitif les lieux de production et de valorisation du biogaz, et donc de rendre accessible un gisement de biomasse jusqu'ici sans solution de valorisation rentable.

Dans la catégorie Industrie du futur, la gagnante est Adriana Gogonel, la cofondatrice et CEO de 44 ans de StatInf. Cette deeptech, spin-off de l'Inria, propose aux industriels un outil d'aide à la conception des systèmes embarqués pour les secteurs de l'aéronautique, l'espace, le transport, l'automobile ou encore la défense. Son logiciel réduit les risques d'erreurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques et optimise la fabrication des systèmes embarqués, notamment leur impact carbone.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Laure Betsch, la cofondatrice et CEO de 30 ans de Fairly Made. Entreprise à mission, Fairly Made aide les acteurs de la mode à mesurer leur impact environnemental et social, afin de comprendre où intervenir dans leur chaîne de production. La plateforme centralise les données obtenues auprès des usines et met en lumière une évaluation des vêtements calculée sur quatre critères : social, traçabilité, environnement et recyclabilité. Fairly Made génère également un QR code qui renvoie à une fiche produit disponible pour le client final. Désireuse d'aider les marques de mode à se préparer aux règlementations prévues en termes d'affichage environnemental, la scale-up compte parmi ses clients environ 50 marques et groupes tels que LVMH, SMCP, Bash ou encore Rossignol.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le choix du jury s'est porté sur Rodolphe Hasselvander, le CEO et fondateur de 45 ans de Blue Frog Robotics. Son "robot for good" Buddy, leader de la robotique sociale en Europe, aide et assiste les enfants dans les écoles, les personnes âgées en manque d'autonomie ou encore les enfants autistes dans leur vie quotidienne. L'objectif : conserver le lien social et démocratiser l'usage des robots "émotionnels" comme assistants du quotidien et acteurs de l'inclusion. Son ambition : devenir le "Apple" des "robots for good" et le leader mondial de la robotique sociale.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Rémi du Chalard, le président et fondateur de 27 ans de Artha France. La startup développe une ceinture haptique aidant les non-voyants et mal-voyants à percevoir leur environnement. Elle transmet des images provenant d'une caméra au cortex visuel du cerveau, par l'intermédiaire des capteurs sensoriels de la peau.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, le vainqueur est Romain Lesage, le CEO de 26 ans de Mapper. La startup intervient sur les chantiers BTP pour projeter les plans de construction en taille réelle au laser. Les ouvriers gagnent du temps pour les mesures et les traçages lors des travaux, et ne commettent plus d'erreur grâce à la précision au millimètre du laser, ce qui fait économiser du temps et de l'argent aux constructeurs.