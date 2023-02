Tech for Future 2023 : découvrez les 6 gagnants du Grand Ouest (Nantes, Rennes, Normandie...)

Tech for Future 2023, c'est parti ! Après Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Paris, le plus grand événement tech de France, fusion du Prix 10.000 startups pour changer le monde et du Think Tech Summit, a poursuivi vendredi 3 février à Nantes son tour de France des innovations de demain.

Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 24 startups des régions Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie et Centre-Val-de-Loire sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la French Tech Nantes, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et The Palace.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 6 avril prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 6 avril sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech française et les défis autour de sa capacité à garantir à la France et à l'Europe sa nécessaire indépendance technologique, rendue plus cruciale encore par les crises géopolitiques et économiques mondiales. Le thème de cette année : « The Big Reset : la tech entre crise et renaissance ».

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 6 avril, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux non primés. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Lire aussiPrix 10.000 startups pour changer le monde : découvrez les 10 grands gagnants 2022 !

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Nicolas Heuze, le CEO de 45 ans de Sweetch Energy. Cette cleantech rennaise développe une technologie de rupture issue du CNRS qui permet d'exploiter une énergie massive, totalement renouvelable, permanente, souveraine, et jusque-là mise de côté : l'énergie osmotique. Générée lors de la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée, cette énergie se dégage naturellement dans tous les deltas et estuaires de la planète. Grâce à une membrane biosourcée unique au monde, Sweetch Energy capture cette énergie sans dégager aucune fumée, ni nuisances sonores, avec l'ambition d'ajouter une nouvelle solution de décarbonation complémentaire des énergies renouvelables.

Dans la catégorie Industrie du futur, le vainqueur est Philippe Loiseau, le président et fondateur de 62 ans de PackGy. Cette startup à mission labellisée B-Corp, basée à Kervignac dans le Morbihan, vise la décarbonation massive et rapide des industries grâce à sa machine thermique, technologie de rupture qui produit du chaud et du froid à partir d'électricité et valorise les chaleurs fatales des industriels. Sa solution divise par trois les irréversibilités connues des machines conventionnelles de transfert de chaleur (groupes frigorifiques, pompes à chaleur, machines thermiques motrices...).

Dans la catégorie Data & IA, le gagnant est Olivier Breillacq, le fondateur et CEO de 43 ans d'Octopize. Sa solution d'anonymisation des données personnelle baptisée Avatar est la seule en France validée par la Cnil grâce à sa technologie unique au monde qui génère des données de synthèse anonymes permettant une anonymisation totale et irréversible. La startup nantaise vise particulièrement les secteur sensibles de la santé, de l'automobile et des mobilités, pour libérer le potentiel des données sans compromettre leur sécurité et la vie privée.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le champion du jury est Christophe Dandois, le CEO et cofondateur de 50 ans de Leocare. Cette assurtech bretonne est la première néo-assurance multiservices - habitation, auto, moto et smartphone - 100% mobile et solidaire. En très forte croissance en France avec plus de 800 000 téléchargements et 150.000 clients, elle ambitionne grâce à la maîtrise de la data de faire baisser le prix de l'assurance de toutes les commodités du quotidien pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Lucile Derly, la CEO et cofondatrice de 28 ans d'Arterya, basée à Caen. Issu d'une technologie de pointe brevetée, son appareil Blood'Up réduit à néant les erreurs dans le prélèvement sanguin en permettant aux soignants de visualiser sur le bras du patient l'emplacement exact de l'artère à prélever. Un gain de temps et d'argent considérable pour l'hôpital alors qu'un prélèvement sanguin est réalisé chaque 3 secondes en place pour un tiers d'erreur, et concerne 12 millions de patients par an.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, la gagnante est Amandine Cadiau, la fondatrice de 39 ans de Stathmos. Cette deeptech du Mans dispose d'une technologie révolutionnaire de captation du CO2 dans l'atmosphère. La startup a développé un nouveau matériau sous la forme d'une poudre qui agit comme une éponge à CO2 : l'air passe à travers mais le CO2 est piégé, l'air ressort décarboné. Une fois la poudre saturée, la startup ambitionne de récupérer et de stocker le CO2. La solution peut s'installer partout dans le monde, et pas uniquement à la source de la pollution industrielle à la différence d'autres solutions de captation carbone.