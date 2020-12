Airbnb casse la baraque à Wall Street en atteignant 100 milliards de dollars de valorisation

Il y a six mois, Airbnb licenciait 1.900 employés -un quart de ses effectifs- et sa valorisation chutait à 18 milliards de dollars. Vendredi 11 décembre, un jour après son introduction en Bourse à Wall Street, le leader mondial du séjour touristique commence à recruter à nouveau et surtout, vaut 100 milliards de dollars ! Au terme d'une première journée folle, son action a clôturé à 144,71 dollars, en hausse de 113% par rapport à son prix d'introduction. Il y a un mois, Airbnb espérait une valorisation de 30 milliards de dollars. Sentant l'enthousiasme des marchés au sujet de son IPO, l'entreprise avait relevé au dernier moment son prix d'introduction et visait au mieux une valorisation de 47 milliards de dollars -ce qui aurait déjà été spectaculaire-. Le voilà avec plus du double !

Wall Street n'a d'yeux que pour la tech

Airbnb avait initialement prévu de mettre sur le marché ses actions à une fourchette de prix allant de 44 dollars à 50 dollars l'unité, un intervalle relevé quelques jours plus tard à 56-60 dollars, avant de grimper à 68 dollars mercredi soir. Le niveau de l'action, qui s'échange sous le symbole "ABNB", a continué à exploser au fur et à mesure que les courtiers et banquiers tentaient d'évaluer au plus juste l'intérêt des investisseurs.

Pour l'occasion, le Nasdaq a déployé le logo de la plateforme et des images de son activité sur sa façade en surplomb de la mythique place de Times Square à...