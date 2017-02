Natixis recrute son patron du digital chez Orange

Natixis aussi aura son "Chief Digital Officer" (CDO), son responsable de la transformation numérique, comme sa maison-mère. La banque d'investissement de BPCE (groupe Banques Populaires Caisses d'Epargne) a annoncé ce lundi soir l'arrivée prochaine à ce poste de Luc Barnaud, qui a fait toute sa carrière chez Orange, et qui sera rattaché directement à Laurent Mignon, le directeur général de Natixis.

"Luc Barnaud prendra ses fonctions le 20 mars 2017 et aura pour mission de définir et coordonner la mise en œuvre du plan digital de Natixis et assurera également l'articulation de ces initiatives avec les projets que le Groupe BPCE mène dans le cadre de sa transformation digitale" indique la banque dans un communiqué.