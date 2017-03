Etats-Unis : le marché du drone devrait exploser d'ici 2021

Le nombre de drones devrait décoller aux Etats-Unis. L'agence fédérale en charge des réglementations concernant l'aviation civile (Federal Aviation Administration ou FAA) a publié ce mardi 21 mars ses projections concernant la multiplication des drones dans le ciel américain dans les cinq prochaines années. Et les chiffres sont impressionnants.

Une hausse spectaculaire des drones à usage professionnel

L'administration américaine a fournit des estimations à la fois pour les drones de loisirs et les drones à usage professionnel :

La flotte des petits drones de loisirs pourrait passer de 1,1 million d'unités à 3,5 millions d'ici 2021. Ce qui représente une croissance annuelle de 26% sur cinq ans. Evidemment, ces projections dépendent de l'appétence du public pour ce genre d'objets pour les prochaines années. C'est pourquoi la FAA a développé des estimations hautes et basses pour ce marché. Selon des projections élevées, la flotte pourrait s'élever à 4,5 millions d'unités et d'après des projections basses, le nombre de drones de loisirs en circulation pourrait s'élever à 2,75 millions d'unités ;

la flotte de drones à usage professionnel pourrait augmenter de 42.000 en 2016 à 442.000 unités, soit presque une multiplication par dix de ces appareils et une croissance annuelle de 58% dans les cinq prochaines années. Pour les estimations hautes, ils pourraient être 1,62 million et dans des projections basses, leur nombre pourrait s'élever à 237.000 ;

l'attribution des certifications pour les pilotes à distance pourrait également connaître une croissance annuelle de 69% dans le prochain quinquennat, passant de 20.000 en 2016 à 281.000 en 2021.

Pour les drones à usage professionnel, la FAA a expliqué de telles différences dans les estimations par "la manière rapide dont la régulation va évoluer, permettant un usage plus répandu des drones à usage commercial".

Depuis le mois d'août dernier, la FAA a accepté, selon Reuters, des dérogations pour l'usage de drones sans restriction à de nombreuses firmes telles que Union Pacific Railroad, BNSF Railway, Intel Corp, Walt Disney, HBO appartenant à Time Warner et à CNN.

Un changement de législation favorable

Ces projections s'appuient sur des règles adoptées sous le mandat d'Obama, très favorables pour les drones de loisir et les drones à usage commercial. La récente réglementation rendue publique en juin dernier et en application depuis août par la FAA allège fortement les contraintes pour les drones de moins de 25 kilos. Auparavant, il était nécessaire d'avoir un brevet de pilote et de demander des autorisations de vol. Mais ces obligations ne sont plus nécessaires. Les propriétaires doivent encore déclarer leurs drones auprès de l'administration et doivent également passer un test de compétences tous les deux ans. Le pilote doit avoir au minimum 16 ans, s'être soumis à un examen de trois heures dans un centre reconnu et avoir fait vérifier ces antécédents auprès de la TSA (Transportation Security). Enfin dans certaines zones comme près des aéroports, il est toujours obligatoire de demander une autorisation mais l'administration s'est engagée à réduire les délais d'attente pour les réponses.

Les drones à usage professionnel peuvent voler à une altitude allant jusqu'à 122 mètres et à une vitesse maximale de 161 km/h. Les appareils doivent rester dans le champ de vision du pilote et ne doivent pas voler au dessus de zones densément peuplées.

En revanche, les réglementations appliquées depuis l'été dernier n'ont pas pris en compte les activités de livraison par drone. Ce qui pourrait représenter un retard réglementaire au regard des ambitions de firmes comme Amazon ou Google qui veulent développer ce type de service.

Une manne pour l'industrie et l'emploi

La déréglementation représente une manne importante pour l'industrie américaine. Diana Marina Cooper vice-présidente des affaires publiques chez le fabricant de drones PrecisionHawk avait déclaré au Financial Post que la décision de la FAA concernant les brevets de pilote était "une victoire significative pour l'industrie, ce qui ouvrira le marché à de nombreux acteurs". Par ailleurs, la Maison Blanche a indiqué en citant plusieurs études que l'industrie du drone pourrait générer 82 milliards de dollars pour l'économie américaine et créer 100.000 emplois supplémentaires d'ici 2025.

