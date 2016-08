Le concepteur du Boeing 747, "reine des ciels", s'est éteint

"Joe avait une vie incroyable et était une source d'inspiration, non pas juste pour les membres de Boeing, mais pour toute l'industrie aérienne," a commenté Ray Corner, le responsable de la division commerciale des avions chez Boeing. "Il a incarné une ingéniosité et une passion pour l'excellence qui ont rendu les avions Boeing synonymes de qualité à travers le monde." Ce Joe, c'est le concepteur du Boeing 747 Joe Sutter, dont la marque américaine a annoncé la mort sur son compte Twitter, ce matin.

Joe Sutter 1921-2016. He made a difference in the world. He made a difference to us. https://t.co/ellPMhRqak pic.twitter.com/gGvRsYz1pD — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 31 août 2016

Sutter est né à Seattle et a grandi près de l'usine Boeing de la ville. En 1943, il a reçu un diplôme de l'université de Washington en ingénierie aéronautique. Il a également servi dans l'aviation militaire américaine pendant la seconde guerre mondiale.

Le Boieng 747, dont il dirigea les équipes de développement, représente l'apogée de sa carrière d'ingénieur. Commandé par l'ancienne compagnie aérienne américaine Pan America en 1966, le modèle 747-100 a été le premier avion gros porteur destiné au marché civil. Le Jumbo Jet (ou reine des ciels) comme il est surnommé, a réalisé son premier vol en février 1969 et les livraisons ont débuté en décembre de la même année. Son premier vol commercial a relié New-York et Londres, le 22 janvier 1970. Avec une telle capacité, les aéroports internationaux ont été obligés de s'adapter.

Un succès commercial sans précédent

La commercialisation du 747 a été couronnée de succès puisque 92 exemplaires ont été vendus la première année et ce sont pas moins de 206 Serie 100 qui seront produits jusqu'en 1990.

Pendant quatre décennies, ce modèle a dominé le marché du transport commercial aérien jusqu'à l'arrivée de l'Airbus A380 en 2007. Une domination dans le temps inégalée jusqu'à maintenant. Malgré ces succès, Boeing a laissé entendre il y a quelques semaines que la production du 747 pourrait s'arrêter. Une baisse des commandes et une pression sur les prix seraient à l'origine de cet arrêt selon un document de l'avionneur communiqué au gendarme boursier américain (SEC).

Si le 747 est son avion le plus populaire, l'ingénieur était également à l'oeuvre pour d'autres modèles tels que le Dash 80 et pour ses cousins les 707 et 737. Sutter a pris sa retraite en 1986 à l'âge de 65 ans alors qu'il était vice-président en charge de l'ingénierie commerciale. Mais il resta actif au sein du groupe d'aviation en tant que consultant. Pour ses apports dans l'industrie aéronautique, Sutter a été récompensé de la médaille américaine de la Technologie en 1985.